Ostrzeżenia IMGW. Gwałtowne zjawiska w wielu regionach

Chmury, burza, silny wiatr
Warunki biometeo we wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Wojciech Wrzesień/AdobeStock
Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed groźną aurą. W części kraju od rana intensywnie pada. W kolejnych godzinach w kilku województwach spodziewane są burze i silne porywy wiatru. Sprawdź, gdzie mieć się na baczności.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady deszczu

IMGW ostrzega przed intensywnie padającym deszczem w województwach:

  • śląskim, w powiatach: bieruńsko-lędzińskim, pszczyńskim, Jastrzębie-Zdrój, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;
  • małopolskim, w powiatach: oświęcimskim, wadowickim, suskim.

Prognozowane są tutaj opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Przewidywana suma opadów wynosi od 15 do 30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 12 we wtorek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze

Ostrzeżenia przed burzami pojawiły się w województwach:

  • podlaskim, wszędzie poza powiatem kolneńskim;
  • mazowieckim, w powiatach: ostrowskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim;
  • lubelskim, poza powiatami zachodnimi.

W tych miejscach spodziewane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Może spaść grad.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 11 we wtorek. W województwach mazowieckim i lubelskim będą ważne do godz. 16 we wtorek, a w woj. podlaskim - do godz. 19 tego samego dnia.

Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny wiatr

Synoptycy wydali alarmy przed silnym wiatrem w województwach:

  • śląskim, na wschodzie i południu;
  • małopolskim;
  • świętokrzyskim, poza powiatami na północnym zachodzie;
  • podkarpackim;
  • lubelskim, w południowej części.

W tych rejonach IMGW prognozuje wystąpienie wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, wiejącego z zachodu i północnego zachodu.

W województwach: śląskim, małopolskim i świętokrzyskim ostrzeżenia będą w mocy od godz. 6 we wtorek do godz. 12 w środę. W województwach: podkarpackim i lubelskim alarmy wejdą w życie o godz. 10 we wtorek i przestaną obowiązywać o godz. 14 w środę.

Źródło zdjęcia: Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło zdjęcia: RCB
Źródło: IMGW
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
