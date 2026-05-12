Prognoza Ostrzeżenia IMGW. Gwałtowne zjawiska w wielu regionach Oprac. Krzysztof Posytek |

Warunki biometeo we wtorek

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady deszczu

IMGW ostrzega przed intensywnie padającym deszczem w województwach:

śląskim , w powiatach: bieruńsko-lędzińskim, pszczyńskim, Jastrzębie-Zdrój, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

małopolskim, w powiatach: oświęcimskim, wadowickim, suskim.

Prognozowane są tutaj opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Przewidywana suma opadów wynosi od 15 do 30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 12 we wtorek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze

Ostrzeżenia przed burzami pojawiły się w województwach:

podlaskim , wszędzie poza powiatem kolneńskim;

mazowieckim , w powiatach: ostrowskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim;

lubelskim, poza powiatami zachodnimi.

W tych miejscach spodziewane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Może spaść grad.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 11 we wtorek. W województwach mazowieckim i lubelskim będą ważne do godz. 16 we wtorek, a w woj. podlaskim - do godz. 19 tego samego dnia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny wiatr

Synoptycy wydali alarmy przed silnym wiatrem w województwach:

śląskim , na wschodzie i południu;

małopolskim ;

świętokrzyskim , poza powiatami na północnym zachodzie;

podkarpackim ;

lubelskim, w południowej części.

W tych rejonach IMGW prognozuje wystąpienie wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, wiejącego z zachodu i północnego zachodu.

W województwach: śląskim, małopolskim i świętokrzyskim ostrzeżenia będą w mocy od godz. 6 we wtorek do godz. 12 w środę. W województwach: podkarpackim i lubelskim alarmy wejdą w życie o godz. 10 we wtorek i przestaną obowiązywać o godz. 14 w środę.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

