Porywy nawet do 100 km/h. Tu trzeba uważać

Warunki biometeo Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w powiatach tatrzańskim (województwo małopolskie) i kłodzkim (województwo dolnośląskie).

Jak przekazał IMGW, w Kotlinie Kłodzkiej wystąpi dość silny wiatr o średniej prędkości do 35 km/h, lokalnie w porywach do 75 km/h, z południa. Natomiast w rejonie Tatr wiać ma silnie z prędkością do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z południa. Najsilniejsze porywy powinny wystąpić w godzinach 10-13. W szczytowych partiach Tatr może wiać do 100 km/h.

Alarmy ważne do godziny 16 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pogoda na weekend. Zacznie się zmiana aury

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl