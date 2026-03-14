Porywy nawet do 100 km/h. Tu trzeba uważać

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w powiatach tatrzańskim (województwo małopolskie) i kłodzkim (województwo dolnośląskie).
Jak przekazał IMGW, w Kotlinie Kłodzkiej wystąpi dość silny wiatr o średniej prędkości do 35 km/h, lokalnie w porywach do 75 km/h, z południa. Natomiast w rejonie Tatr wiać ma silnie z prędkością do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z południa. Najsilniejsze porywy powinny wystąpić w godzinach 10-13. W szczytowych partiach Tatr może wiać do 100 km/h.
Alarmy ważne do godziny 16 w sobotę.
Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Opracowała redakcja tvnmeteo.pl
Źródło: IMGW
