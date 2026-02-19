Ostrzeżenia IMGW. Tu wciąż trzyma silny mróz

Pogoda na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Żółte alarmy wydano dla województw:

pomorskiego , w powiatach: wejherowskim, lęborskim, kartuskim, gdańskim, nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, starogardzkim, kościerskim, chojnickim;

kujawsko-pomorskiego , w powiatach: brodnickim, rypińskim, golubsko-dobrzyńskim, wąbrzeskim, grudziądzkim, Grudziądz, świeckim, tucholskim;

mazowieckiego , w powiatach: przasnyskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim;

warmińsko-mazurskiego, w powiatach: szczycieńskim, nidzickim, działdowskim, nowomiejskim, iławskim, ostródzkim, elbląskim, Elbląg, lidzbarskim, olsztyńskim, Olsztyn.

Prognozuje się tam spadek temperatury minimalnej w nocy miejscami do -15 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Alarmy wygasną w piątek o godzinie 8.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl