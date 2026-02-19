Ostrzeżenia IMGW. Tu wciąż trzyma silny mróz

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz
Żółte alarmy wydano dla województw:
- pomorskiego, w powiatach: wejherowskim, lęborskim, kartuskim, gdańskim, nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, starogardzkim, kościerskim, chojnickim;
- kujawsko-pomorskiego, w powiatach: brodnickim, rypińskim, golubsko-dobrzyńskim, wąbrzeskim, grudziądzkim, Grudziądz, świeckim, tucholskim;
- mazowieckiego, w powiatach: przasnyskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim;
- warmińsko-mazurskiego, w powiatach: szczycieńskim, nidzickim, działdowskim, nowomiejskim, iławskim, ostródzkim, elbląskim, Elbląg, lidzbarskim, olsztyńskim, Olsztyn.
Prognozuje się tam spadek temperatury minimalnej w nocy miejscami do -15 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.
Alarmy wygasną w piątek o godzinie 8.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Opracowała redakcja tvnmeteo.pl
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock