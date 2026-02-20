Pogoda. Zrobi się niebezpiecznie ślisko. Prawie cały kraj objęty ostrzeżeniami

Pogoda na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - marznące opady

Ostrzeżenia przed marznącymi opadami obowiązują w województwach:

pomorskim ;

zachodniopomorskim ;

kujawsko-pomorskim ;

lubuskim ;

wielkopolskim ;

dolnośląskim ;

opolskim ;

łódzkim ;

mazowieckim , w powiatach północno-zachodnich;

warmińsko-mazurskim, poza powiatami wschodnimi.

W powyższych regionach prognozowane są słabe, przejściowe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenia ważne będą od godziny 7 lub 10 w sobotę do godz. 15, 18 lub 22 tego samego dnia.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Żółte alarmy przez mrozem wydano na terenie województw:

podlaskiego ;

lubelskiego ;

mazowieckiego , we wschodnich powiatach;

podkarpackiego , w powiatach bieszczadzkim i leskim;

świętokrzyskim , w powiatach: buskim, kazimierskim, pińczowskim;

małopolskim , poza powiatem miechowskim i olkuskim;

śląskim, w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim.

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy wynoszącą od -16 do -13 stopni Celsjusza. Powieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 kilometrów na godzinę. Alarmy ważne będą od godz. 20 lub 22 w piątek do godz. 8 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

IMGW ostrzega też przed roztopami. Alarmy przed nimi wydano w województwach pomorskim i dolnośląskim, w powiatach: karkonoskim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, karkonoskim, lwóweckim, lubańskim.

W regionach tych prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 st. C, a maksymalna - od 3 do 5 st. C. Suma opadów deszczu osiągnie 10-15 litrów na metr kwadratowy. Wiatr powieje z prędkością od 15 do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenia na Pomorzu ważne będą od godz. 20 w sobotę do godz. 20 we wtorek. Na Dolnym Śląsku niebezpieczna aura obowiązywać będzie od godz. 12 w sobotę do godz. 12 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl