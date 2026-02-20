Pogoda. Zrobi się niebezpiecznie ślisko. Prawie cały kraj objęty ostrzeżeniami

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - marznące opady
Ostrzeżenia przed marznącymi opadami obowiązują w województwach:
- pomorskim;
- zachodniopomorskim;
- kujawsko-pomorskim;
- lubuskim;
- wielkopolskim;
- dolnośląskim;
- opolskim;
- łódzkim;
- mazowieckim, w powiatach północno-zachodnich;
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami wschodnimi.
W powyższych regionach prognozowane są słabe, przejściowe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenia ważne będą od godziny 7 lub 10 w sobotę do godz. 15, 18 lub 22 tego samego dnia.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz
Żółte alarmy przez mrozem wydano na terenie województw:
- podlaskiego;
- lubelskiego;
- mazowieckiego, we wschodnich powiatach;
- podkarpackiego, w powiatach bieszczadzkim i leskim;
- świętokrzyskim, w powiatach: buskim, kazimierskim, pińczowskim;
- małopolskim, poza powiatem miechowskim i olkuskim;
- śląskim, w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim.
Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy wynoszącą od -16 do -13 stopni Celsjusza. Powieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 kilometrów na godzinę. Alarmy ważne będą od godz. 20 lub 22 w piątek do godz. 8 w sobotę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy
IMGW ostrzega też przed roztopami. Alarmy przed nimi wydano w województwach pomorskim i dolnośląskim, w powiatach: karkonoskim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, karkonoskim, lwóweckim, lubańskim.
W regionach tych prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 st. C, a maksymalna - od 3 do 5 st. C. Suma opadów deszczu osiągnie 10-15 litrów na metr kwadratowy. Wiatr powieje z prędkością od 15 do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenia na Pomorzu ważne będą od godz. 20 w sobotę do godz. 20 we wtorek. Na Dolnym Śląsku niebezpieczna aura obowiązywać będzie od godz. 12 w sobotę do godz. 12 w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Opracowała redakcja tvnmeteo.pl
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock