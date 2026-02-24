Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Alarmy pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano w województwach:

lubelskim , w powiatach: ryckim, łukowskim, bialskim, Biała Podlaska, radzyńskim, lubartowskim, parczewskim, włodawskim;

pomorskim , w powiatach: tczewskim, starogardzkim, kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, gdańskim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, kartuskim, kościerskim;

mazowieckim , w powiatach: garwolińskim, mińskim, siedleckim, Siedlce, łosickim, sokołowskim, węgrowskim, wołomińskim, otwockim, warszawa, warszawskim, piaseczyńskim, warszawskim zachodnim, nowodworskim, płońskim, sierpeckim, żuromińskim, mławskim, przasnyskim, ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, wyszkowskim, makowskim, ciechanowskim;

podlaskim ;

warmińsko-mazurskim ;

kujawsko-pomorskim, w powiatach: rypińskim, golubsko-dobrzyńskim, wąbrzeskim, brodnickim, grudziądzkim, Grudziądz, chełmińskim, świeckim.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około wyniesie około -1 stopień Celsjusza, miejscami -2 st. C, natomiast temperatura minimalna przy gruncie nie spadnie poniżej około -3 st. C.

Ostrzeżenia wygasną w środę o godzinie 9 rano.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - roztopy

Zagrożeniem będą też roztopy. Pomarańczowe alarmy przed tym zjawiskiem obowiązują w województwie śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim i Bielsko-Biała.

Prognozuje się tam wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 3 stopni Celsjusza, zaś temperatura maksymalna od 2 do 7 st. C. Suma opadów deszczu wyniesie od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy.

Alarmy będą w mocy do wtorku do godziny 20.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

Alarmy pierwszego stopnia przed topniejącym śniegiem wydano w województwach:

pomorskim ;

warmińsko-mazurskim , poza powiatami: kętrzyńskim, giżyckim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim, ełckim;

mazowieckim , w powiatach: żuromińskim, mławskim, przasnyskim, ostrołęckim;

podlaskim , w powiatach: grajewskim, kolneńskim;

małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, limanowskim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim.

W regionach tych prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 st. C, a maksymalna - od 3 do 5 st. C. Suma opadów deszczu osiągnie 10-15 litrów na metr kwadratowy. Wiatr powieje z prędkością od 15 do 30 kilometrów na godzinę, w porywach do 55 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostatnie ostrzeżenia wygasną we wtorek o godzinie 21.

01 meteo ostrzezenia NOWE v2.jpg Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl