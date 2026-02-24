Logo TVN24
Prognoza

Uwaga, znów będzie ślisko. Są ostrzeżenia

IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. IMGW nie przestaje ostrzegać przed roztopami. Są miejsca, w których wydano alarmy drugiego stopnia. Pojawiły się również ostrzeżenia przed oblodzeniem. Sprawdź, gdzie mieć się na baczności.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Alarmy pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano w województwach:

  • lubelskim, w powiatach: ryckim, łukowskim, bialskim, Biała Podlaska, radzyńskim, lubartowskim, parczewskim, włodawskim;
  • pomorskim, w powiatach: tczewskim, starogardzkim, kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, gdańskim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, kartuskim, kościerskim;
  • mazowieckim, w powiatach: garwolińskim, mińskim, siedleckim, Siedlce, łosickim, sokołowskim, węgrowskim, wołomińskim, otwockim, warszawa, warszawskim, piaseczyńskim, warszawskim zachodnim, nowodworskim, płońskim, sierpeckim, żuromińskim, mławskim, przasnyskim, ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, wyszkowskim, makowskim, ciechanowskim;
  • podlaskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: rypińskim, golubsko-dobrzyńskim, wąbrzeskim, brodnickim, grudziądzkim, Grudziądz, chełmińskim, świeckim.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około wyniesie około -1 stopień Celsjusza, miejscami -2 st. C, natomiast temperatura minimalna przy gruncie nie spadnie poniżej około -3 st. C.

Ostrzeżenia wygasną w środę o godzinie 9 rano.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - roztopy

Zagrożeniem będą też roztopy. Pomarańczowe alarmy przed tym zjawiskiem obowiązują w województwie śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim i Bielsko-Biała.

Prognozuje się tam wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 3 stopni Celsjusza, zaś temperatura maksymalna od 2 do 7 st. C. Suma opadów deszczu wyniesie od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy.

Alarmy będą w mocy do wtorku do godziny 20.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

Alarmy pierwszego stopnia przed topniejącym śniegiem wydano w województwach:

  • pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami: kętrzyńskim, giżyckim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim, ełckim;
  • mazowieckim, w powiatach: żuromińskim, mławskim, przasnyskim, ostrołęckim;
  • podlaskim, w powiatach: grajewskim, kolneńskim;
  • małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, limanowskim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim.

W regionach tych prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 st. C, a maksymalna - od 3 do 5 st. C. Suma opadów deszczu osiągnie 10-15 litrów na metr kwadratowy. Wiatr powieje z prędkością od 15 do 30 kilometrów na godzinę, w porywach do 55 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostatnie ostrzeżenia wygasną we wtorek o godzinie 21.

01 meteo ostrzezenia NOWE v2.jpg
01 meteo ostrzezenia NOWE v2.jpg
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pogodaprognoza pogodyIMGWZimaŚnieg
