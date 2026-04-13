Prognoza Ostrzeżenia IMGW dla dwóch województw

Warunki biometo w poniedziałek

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - przymrozki

Alarmy przed przymrozkami obowiązują w województwach:

podlaskim , w powiatach: suwalskim, Suwałki, augustowskim, sokólskim, grajewskim, monieckim, Białystok, białostockim, bielskim i hajnowskim;

podkarpackim, w powiatach: przemyskim, bieszczadzkim, sanockim oraz leskim.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w poniedziałek o godzinie 22 i wygasną we wtorek o godzinie 7.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza miejscami do około -2/-1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -5/-4 st. C.

Ostrzeżenia przed przymrozkami Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Wiosenne przymrozki w Polsce Źródło: Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz/PAP