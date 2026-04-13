Ostrzeżenia IMGW dla dwóch województw
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - przymrozki
Alarmy przed przymrozkami obowiązują w województwach:
- podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, augustowskim, sokólskim, grajewskim, monieckim, Białystok, białostockim, bielskim i hajnowskim;
- podkarpackim, w powiatach: przemyskim, bieszczadzkim, sanockim oraz leskim.
Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w poniedziałek o godzinie 22 i wygasną we wtorek o godzinie 7.
Prognozowany jest spadek temperatury powietrza miejscami do około -2/-1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -5/-4 st. C.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
