Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Ostrzeżenia IMGW. Wraca ślizgawica, sypnie śniegiem. Alarmy dla ponad połowy województw

Oblodzenia, oblodzone drogi
Pogoda na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. IMGW opublikował ostrzeżenia meteorologiczne przed oblodzeniem dla dziewięciu województw. Meteorolodzy ostrzegają również przed intensywnymi opadami śniegu, które mogą wystąpić miejscami w południowej Polsce.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Żółte alarmy przed intensywnymi opadami śniegu zostały wydane w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra;
  • śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała.

Prognozowane są tam opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 centymetrów.

Na Dolnym Śląsku najtrudniejsza sytuacja będzie panowała od godziny 22 we wtorek do godz. 10 w środę. W województwie śląskim - w środę od północy do godz. 12.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem obowiązują w województwach:

  • dolnośląskim;
  • lubuskim, w powiatach: żarskim, żagańskim;
  • wielkopolskim, w powiatach południowych;
  • opolskim;
  • śląskim;
  • małopolskim, poza powiatami wschodnimi;
  • świętokrzyskim, poza powiatami wschodnimi;
  • łódzkim, w południowej części województwa;
  • mazowieckim, w powiatach: szydłowieckim, przysuskim.

Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -2 do 0 stopni Celsjusza, zaś temperatura minimalna przy gruncie - od -3 do -1 st. C.

Niebezpiecznie będzie od wtorku od godz. 20 do środy do godz. 6.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: henjon - stock.adobe.com

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogodyIMGWZimaŚnieg
Czytaj także:
kot leżący na lewym boku shutterstock_2317362029
"Koty funkcjonują na wyższym poziomie"
Ciekawostki
Śnieg z deszczem, śnieg
Ciepło wtargnie z dużą siłą. Czeka nas odwilż
Prognoza
Ześlizgnięcie się podczas wejścia na Rysy
Poślizgnął się na Rysach, poleciał w dół. Nagranie
Polska
rumunia stalaktyty lod shutterstock_606470834
Odkryli bakterie zamrożone przez pięć tysięcy lat. "To zagrożenie, ale i obietnica"
Świat
Lodowe jaskinie w parku narodowym Apostle Islands National Lakeshore
Ostatni raz były otwarte 11 lat temu. Pomogły mrozy
Świat
Tęcza nad wulkanem
Trwała erupcja, pojawiła się tęcza
Świat
Obrączkowe zaćmienie Słońca
Obrączkowe zaćmienie Słońca już dziś
Świat
Po powodzi w Kiczewie w Macedonii Północnej
"Zbliżam się do sześćdziesiątki i nigdy wcześniej nie spotkało mnie coś takiego"
Świat
Śnieżyca zablokowała autostradę 80 w Kalifornii
Śnieżyce sparaliżowały autostrady. Służby w stanie gotowości
Świat
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach
Znaczne zagrożenie lawinowe w Tatrach
Polska
Zima, śnieg, mróz
Ostrzeżenia IMGW. Silny mróz nadal trzyma
Prognoza
Śnieg, zima
W wielu miejscach czeka nas śnieżna aura
Prognoza
Medycy i strażacy pomogli rannemu kormoranowi
Ranny kormoran zapukał do drzwi szpitala
Ciekawostki
Najmłodszy mieszkaniec ZooParc de Beauval
"Pod koniec próbowaliśmy po prostu uratować życie matki"
Świat
Zima śnieg noc
Przed nami kolejna bardzo mroźna noc
Smog
Niedźwiedzie polarne, Arktyka, lód, globalne ocieplenie
10 lat od porozumienia paryskiego, a świat ociepla się coraz szybciej
Nauka
Śnieg, odśnieżanie, zima
Szeroki pas śnieżyc i -15 stopni. Zima nie odpuści
Prognoza
Angielskie miasto Tewkesbury znalazło się pod wodą
Anglicy zmagają się z powodziami
Świat
Niedzielna akcja poszukiwawcza w rejonie Dolinki Koziej
Tragedia w Tatrach. Turysta mógł wyzwolić lawinę
Polska
Tuchom (Pomorskie)
Pokazujecie nam swoje termometry
Polska
Zniszczony przez wichurę dom w regionie Waikato
"Obok przepłynął mój portfel"
Świat
Zawalił się Łuk Miłości na włoskim wybrzeżu
Łuk Miłości zawalił się tuż po walentynkach
Świat
Rano było jeszcze mroźno (-15)
Mroźny początek tygodnia. Tu w nocy było najzimniej
Polska
Zima, śnieg, lód, morze
Mroźny i śnieżny początek tygodnia
Prognoza
Powódź na Garonnie w południowo-zachodniej Francji
Poziom wody wciąż wysoki. Do niektórych wsi można dotrzeć tylko łodzią
Świat
Śnieg w południowo-zachodniej Holandii
Duże europejskie lotnisko odwołało setki lotów. Przyczyną atak zimy
Świat
Noc, zima, śnieg, park
-22 stopnie. Gdzie nocą może być tak lodowato
Prognoza
Wisła zimą
Wisła przyciąga piękną zimą i dobrą kuchnią
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Powodzie na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii
Tysiące bez prądu, odwołane loty. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Nadciągają kolejne opady. Zobacz, gdzie sypnie śniegiem
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom