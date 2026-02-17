Pogoda na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Żółte alarmy przed intensywnymi opadami śniegu zostały wydane w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra;

śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała.

Prognozowane są tam opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 centymetrów.

Na Dolnym Śląsku najtrudniejsza sytuacja będzie panowała od godziny 22 we wtorek do godz. 10 w środę. W województwie śląskim - w środę od północy do godz. 12.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem obowiązują w województwach:

dolnośląskim ;

lubuskim , w powiatach: żarskim, żagańskim;

wielkopolskim , w powiatach południowych;

opolskim ;

śląskim ;

małopolskim , poza powiatami wschodnimi;

świętokrzyskim , poza powiatami wschodnimi;

łódzkim , w południowej części województwa;

mazowieckim, w powiatach: szydłowieckim, przysuskim.

Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -2 do 0 stopni Celsjusza, zaś temperatura minimalna przy gruncie - od -3 do -1 st. C.

Niebezpiecznie będzie od wtorku od godz. 20 do środy do godz. 6.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

