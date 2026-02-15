Siarczysty mróz znów ściśnie. Alarmy dla dziewięciu województw

Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Ostrzeżenia przed silnym mrozem wydano w województwach:

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

pomorskim ;

mazowieckim ;

kujawsko-pomorskim , poza powiatami na południowym zachodzie regionu;

lubelskim , poza powiatami: kraśnickim, biłgorajskim, janowskim, zamojskim, Zamość, hrubieszowskim, tomaszowskim;

łódzkim , w powiatach: kutnowskim, łowickim, skierniewickim, Skierniewice, rawskim;

śląskim , w powiecie żywieckim;

małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim i tatrzańskim.

Temperatura w nocy z 15 na 16 lutego wyniesie od -22/-19 do -14/-13 stopni Celsjusza. Najniższa wartość, możliwe -23 st. C, prognozowana jest dla północno-wschodnich krańców Polski. W nocy z 16 na 17 lutego temperatura spadnie do -17/-14 st. C.

Alarmy w większości regionów wygasną w poniedziałek o godzinie 9. Jedynie na krańcach północno-wschodnich będą ważne do godziny 9 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe Źródło: RCB

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl