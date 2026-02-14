Prognoza pogody na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Silny mróz wróci tej nocy. Ostrzeżenia przed tym zjawiskiem wydano w województwach:

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, braniewskim, kętrzyńskim, gołdapskim, mrągowskim, olsztyńskim, bartoszyckim, giżyckim, lidzbarskim, oleckim, ostródzkim, węgorzewskim, Elbląg i Olsztyn;

podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki oraz sejneńskim.

Synoptycy prognozują, że temperatura minimalna w nocy z 14 na 15 lutego wyniesie -15/-18 stopni Celsjusza. Kolejnej nocy, czyli z 15 na 16 lutego, temperatura miejscami spadnie jeszcze bardziej, bo termometry mogą pokazać nawet -22 st. C.

Alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 20 w sobotę i wygasną w poniedziałek o godzinie 9.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Wydano też alarmy pierwszego stopnia przed śnieżycami. Obowiązują w województwach:

opolskim , w południowej połowie województwa;

śląskim , w południowej części regionu;

małopolskim ;

podkarpackim , w powiatach: przeworskim, leżajskim, niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, mieleckim, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, kolbuszowskim, rzeszowskim, Rzeszów;

świętokrzyskim, w powiatach: sandomierskim, staszowskim, buskim, kazimierskim, pińczowskim oraz jędrzejowskim.

Prognozowane są tam opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 5-10 cm do 15 cm, a miejscami nawet do 20 cm

Pierwsze alarmy zaczną obowiązywać w sobotę o godzinie 17. Ostatnie alarmy przestaną obowiązywać w niedzielę o godz. 15.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Żółte ostrzeżenia przed oblodzeniem wydano w woj. małopolskim w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, nowotarskim oraz tatrzańskim.

Prognozuje się tam opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w śnieg przy jednoczesnym spadku temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza, co będzie powodować zamarzanie mokrej nawierzchni dróg oraz chodników i ich oblodzenie.

Alarmy wejdą w życie o godzinie 22 w sobotę i wygasną o godzinie 8 w niedzielę.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

