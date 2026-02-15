Przed nami wiele trudnych godzin. Są ostrzeżenia

Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Ostrzeżenia przed silnym mrozem wydano w województwach:

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim, kętrzyńskim, gołdapskim, mrągowskim, olsztyńskim, Olsztyn, bartoszyckim, giżyckim, lidzbarskim, oleckim, ostródzkim, węgorzewskim;

podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki oraz sejneńskim.

W nocy z 15 na 16 lutego temperatura może wynieść miejscami -22 st. C.

Alarmy wygasną w poniedziałek o godzinie 9.

Hipotermia Źródło: Maria Samczuk , Adam Ziemienowicz/PAP

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Wydano też alarmy pierwszego stopnia przed śnieżycami. Obowiązują w województwach:

opolskim , w południowej połowie województwa;

śląskim , poza powiatami północnymi;

małopolskim , w powiatach: olkuskim, miechowskim, chrzanowskim, krakowskim, Kraków, wielickim, proszowickim, bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, tarnowskim, Tarnów, limanowskim, nowotarskim, myślenickim, suskim, wadowickim, oświęcimskim;

podkarpackim , w powiatach: lubaczowskim, jarosławskim, przeworskim, leżajskim, łańcuckim, niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, kolbuszowskim, strzyżowskim, rzeszowskim, Rzeszów;

świętokrzyskim , w powiatach: sandomierskim, staszowskim, buskim, kazimierskim, pińczowskim, jędrzejowskim;

lubelskim, w powiatach: kraśnickim, janowskim, biłgorajskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, hrubieszowskim, krasnostawskim, chełmskim, Chełm.

Prognozowane są tam opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 5-10 centymetrów, miejscami do 15 cm, a na południu województwa śląskiego - nawet do 20 cm.

Alarmy będą przestawać obowiązywać stopniowo - najwcześniej, o godz. 8 w niedzielę, w woj. opolskim, a najpóźniej, o godz. 18 w niedzielę, w woj. lubelskim.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Żółte ostrzeżenia przed oblodzeniem wydano w województwach:

małopolskim w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowskim, sanockim, przemyskim, Przemyśl, leskim, bieszczadzkim.

Prognozuje się tam opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w śnieg przy jednoczesnym spadku temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza, co będzie powodować zamarzanie mokrej nawierzchni dróg oraz chodników i ich oblodzenie.

Alarmy utrzymają swoją ważność do godz. 8 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe Źródło: RCB

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl