Noc z ziąbem, śnieżycami i oblodzeniem. Tu trzeba uważać

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Silny mróz wróci tej nocy. Ostrzeżenia przed tym zjawiskiem wydano w województwach:

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim, kętrzyńskim, gołdapskim, mrągowskim, olsztyńskim, Olsztyn, bartoszyckim, giżyckim, lidzbarskim, oleckim, ostródzkim, węgorzewskim;

podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki oraz sejneńskim.

Synoptycy prognozują, że temperatura minimalna w nocy z 14 na 15 lutego wyniesie -15/-18 stopni Celsjusza. Kolejnej nocy, czyli z 15 na 16 lutego, temperatura miejscami spadnie jeszcze bardziej, bo termometry mogą pokazać nawet -22 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 do 15 kilometrów na godzinę.

Alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 20 w sobotę i wygasną w poniedziałek o godzinie 9.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Wydano też alarmy pierwszego stopnia przed śnieżycami. Obowiązują w województwach:

opolskim , w południowej połowie województwa;

śląskim , poza powiatami północnymi;

małopolskim , w powiatach: olkuskim, miechowskim, chrzanowskim, krakowskim, Kraków, wielickim, proszowickim, bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, tarnowskim, Tarnów, limanowskim, nowotarskim, myślenickim, suskim, wadowickim, oświęcimskim;

podkarpackim , w powiatach: lubaczowskim, jarosławskim, przeworskim, leżajskim, łańcuckim, niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, kolbuszowskim, strzyżowskim, rzeszowskim, Rzeszów;

świętokrzyskim , w powiatach: sandomierskim, staszowskim, buskim, kazimierskim, pińczowskim, jędrzejowskim;

lubelskim, w powiatach: kraśnickim, janowskim, biłgorajskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, hrubieszowskim, krasnostawskim, chełmskim, Chełm.

Prognozowane są tam opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 5-10 centymetrów, miejscami do 15 cm, a na południu województwa śląskiego - nawet do 20 cm.

Alarmy weszły w życie na całym obszarze objętym ostrzeżeniem z wyjątkiem woj. lubelskiego, gdzie będą ważne od godz. 23 w sobotę. Będą przestawać obowiązywać stopniowo - najwcześniej, o godz. 8 w niedzielę, w woj. opolskim, a najpóźniej, o godz. 18 w niedzielę, w woj. lubelskim.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Żółte ostrzeżenia przed oblodzeniem wydano w województwach:

małopolskim w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowskim, sanockim, przemyskim, Przemyśl, leskim, bieszczadzkim.

Prognozuje się tam opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w śnieg przy jednoczesnym spadku temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza, co będzie powodować zamarzanie mokrej nawierzchni dróg oraz chodników i ich oblodzenie.

W południowo-zachodniej części woj. małopolskiego alarmy weszły w życie o godz. 19 w sobotę, a w pozostałych miejscach objętych ostrzeżeniem zaczną obowiązywać między godz. 22 w sobotę a godz. 1 w niedzielę. Wszędzie utrzymają się do godz. 8 w niedzielę.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

