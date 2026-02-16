Silny mróz i marznący deszcz. Tu noc będzie groźna

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem wydano w województwach:
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami zachodnimi;
- podlaskim, poza powiatem siemiatyckim;
- mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim.
W nocy z 16 na 17 lutego temperatura spadnie tu do -14/-16 st. C, a na krańcach północno-wschodnich - nawet do -17 st. C.
Alarmy obowiązują do godziny 9 we wtorek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące
Żółte alarmy przed opadami marznącymi zostały wydane w województwie dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, bolesławieckim, legnickim, Legnica, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, złotoryjskim, jaworskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, świdnickim, kłodzkim.
W tych powiatach lokalnie prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Opady marznące występować mają przejściowo, przeważać będą opady mokrego śniegu.
Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 22 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
