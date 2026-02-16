Silny mróz i marznący deszcz. Tu noc będzie groźna

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem wydano w województwach:

warmińsko-mazurskim , poza powiatami zachodnimi;

podlaskim , poza powiatem siemiatyckim;

mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim.

W nocy z 16 na 17 lutego temperatura spadnie tu do -14/-16 st. C, a na krańcach północno-wschodnich - nawet do -17 st. C.

Alarmy obowiązują do godziny 9 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Żółte alarmy przed opadami marznącymi zostały wydane w województwie dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, bolesławieckim, legnickim, Legnica, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, złotoryjskim, jaworskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, świdnickim, kłodzkim.

W tych powiatach lokalnie prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Opady marznące występować mają przejściowo, przeważać będą opady mokrego śniegu.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 22 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

