Pogoda. Mocno sypnie śniegiem. IMGW ostrzega

Intensywne opady śniegu
Prognoza pogody na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. Nadchodzą intensywne opady śniegu. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Miejscami przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść nawet do 20 centymetrów. Zagrożeniem będzie też oblodzenie.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Alarmy pierwszego stopnia przed śnieżycami obowiązują w województwach:

  • opolskim, w południowej połowie województwa;
  • śląskim, w południowej części regionu;
  • małopolskim;
  • podkarpackim, w powiatach: przeworskim, leżajskim, niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, mieleckim, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, kolbuszowskim, rzeszowskim, Rzeszów;
  • świętokrzyskim, w powiatach: sandomierskim, staszowskim, buskim, kazimierskim, pińczowskim oraz jędrzejowskim.

Prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 5-10 cm do 15 cm, a miejscami nawet do 20 cm

Najwcześniej zaczną obowiązywać alarmy w woj. opolskim, bo w sobotę o godzinie 17 i wygasną w niedzielę o godz. 8. Najpóźniej zaś ostrzeżenia wejdą w życie w woj. podkarpackim - w sobotę o godz. 21, a przestaną obowiązywać w niedzielę o godz. 15.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Żółte ostrzeżenia przed oblodzeniem wydano w woj. małopolskim w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, nowotarskim oraz tatrzańskim.

Prognozuje się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w śnieg przy jednoczesnym spadku temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza, co będzie powodować zamarzanie mokrej nawierzchni dróg oraz chodników i ich oblodzenie.

Alarmy wejdą w życie o godzinie 22 w sobotę i wygasną o godzinie 8 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

