Ostrzeżenia IMGW. Uwaga, na drogach może być ślisko
Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem i silnym wiatrem.
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Ostrzeżenia pierwszego stopnia - oblodzenie
Ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniem zostały wydane w województwach:
- małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim i gorlickim;
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim.
W tych miejscach, głównie na obszarach położonych powyżej 500 metrów nad poziomem morza, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Alarmy będą ważne do godz. 9 w sobotę.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia - silny wiatr
Synoptycy ostrzegają także przed silnym wiatrem. Alarmy wydano w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.
Wystąpi tutaj silny wiatr z zachodu o średniej prędkości do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h. Alarmy będą ważne do godz. 6 w sobotę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.