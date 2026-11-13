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Ostrzeżenia IMGW. Uwaga, na drogach może być ślisko

Matylda Dziechcińska
Krzysztof Posytek
Zespół autorów
Oprac. Matylda DziechcińskaOprac. Krzysztof Posytek
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Oblodzenie, opady marznące
Prognoza pogody na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniem, które pojawi się w części kraju po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Będą też takie miejsca, gdzie synoptycy spodziewają się silnego wiatru. Sprawdź, gdzie pogoda będzie niebezpieczna.

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem i silnym wiatrem.

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Ostrzeżenia pierwszego stopnia - oblodzenie

Ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniem zostały wydane w województwach:

  • małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim i gorlickim;
  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim.

W tych miejscach, głównie na obszarach położonych powyżej 500 metrów nad poziomem morza, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Alarmy będą ważne do godz. 9 w sobotę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia - silny wiatr

Synoptycy ostrzegają także przed silnym wiatrem. Alarmy wydano w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.

Wystąpi tutaj silny wiatr z zachodu o średniej prędkości do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h. Alarmy będą ważne do godz. 6 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
pogodaprognoza pogodyŚniegdeszczwiatr
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