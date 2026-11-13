Ostrzeżenia IMGW. Uwaga, na drogach może być ślisko

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem i silnym wiatrem.

>>> CZYTAJ TEŻ: "Biały piątek" w południowej Polsce. Zobacz śnieżne krajobrazy

Ostrzeżenia pierwszego stopnia - oblodzenie

Ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniem zostały wydane w województwach:

małopolskim , w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim i gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim.

W tych miejscach, głównie na obszarach położonych powyżej 500 metrów nad poziomem morza, prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Alarmy będą ważne do godz. 9 w sobotę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Antycyklon Lennox dojdzie do głosu. Taka będzie pogoda w weekend

Ostrzeżenia pierwszego stopnia - silny wiatr

Synoptycy ostrzegają także przed silnym wiatrem. Alarmy wydano w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.

Wystąpi tutaj silny wiatr z zachodu o średniej prędkości do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h. Alarmy będą ważne do godz. 6 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.