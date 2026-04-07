Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Jeszcze więcej powiatów z alarmami. Tu trzeba uważać

|
Silny wiatr
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Poza tym w wielu regionach ważne są alarmy przed przymrozkami. Sprawdź, na co się przygotować.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Alarmy obowiązują w województwach:

  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • mazowieckim;
  • lubelskim;
  • świętokrzyskim, w powiatach: starachowickim, ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim;
  • podkarpackim, w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, stalowowolskim, niżańskim, leżajskim, łańcuckim, przeworskim, jarosławskim, lubaczowskim.

W tych miejscach obserwuje się i prognozuje nadal występowanie silnego wiatru o średniej prędkości do 40-45 kilometrów na godzinę, w porywach do 70-75 km/h, z północnego zachodu.

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 19 we wtorek.

Prédkość i siła wiatru - jak je określamy
Źródło: Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

W części kraju obowiązują też alarmy przed przymrozkami. Wydane zostały w województwach:

  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, kartuskim, gdańskim, bytowskim, człuchowskim, chojnickim, kościerskim;
  • zachodniopomorskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: mogileńskim, żnińskim, nakielskim, bydgoskim, sępoleńskim, tucholskim;
  • lubuskim;
  • wielkopolskim, poza powiatem kolskim;
  • łódzkim, w powiatach: wieluńskim, wieruszowskim, sieradzkim;
  • dolnośląskim;
  • opolskim;
  • śląskim, w południowych powiatach:
  • małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, myślenickim, nowotarskim, suskim;
  • podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, jasielskim.

Prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około -1/-2st. C, a przy gruncie do -3/-4 st. C.

Pierwsze ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 21 we wtorek, a ostatnie wygasną o godz. 8 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
Tagi:
prognozaprognoza pogodypogoda
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
dzakarta indonezja - Julius Bramanto shutterstock_1865494456
Czekali na lot, gdy zarwała się część dachu lotniska. Nagranie
Świat
Reakcja naukowczyni NASA
W Houston łapali się za głowę. To zobaczyła załoga Oriona
Nauka
Prognozowane opady we wtorek i środę
Deszcz, deszcz ze śniegiem i burze. Gdzie trzeba uważać?
Prognoza
Zniszczony samochód na osiedlu przy ulicy Tatarskiej w Przemyślu
Silny wiatr w Polsce. Tysiące interwencji strażaków
Polska
Księżyc widoczny z pokładu statku Orion
Człowiek zobaczył to po raz pierwszy. Zobacz zdjęcia od NASA
Świat
Misja Artemis II
"Zobaczyliśmy widoki, jakich żaden człowiek wcześniej nie widział". Jest rekord
Nauka
Grad, krupa śnieżna
Z nieba może spaść krupa śnieżna
Prognoza
Christina Koch i Jeremy Hansen na pokładzie statku kosmicznego Orion
Polka z centrum kontroli lotów w Houston: to zostanie ze mną do końca życia
Nauka
Burza piaskowa w okolicach miejscowości Lubiatowo (województwo pomorskie)
Widok jak na pustyni. A to Pomorze
Polska
Widok na Księżyc z kapsuły Orion podczas misji Artemis II
Noc, która przejdzie do historii. Taki jest plan NASA
Nauka
Burza, piorun, deszcz
Gdzie jest burza? Formują się fronty, znów zaczyna grzmieć
Polska
Burza w Szwecji
Huraganowe porywy wiatru, tysiące domów bez prądu
Świat
Kotik
Lany poniedziałek w zoo. "Nie nudzimy się, bo zabawia nas Nelson"
Polska
Zdjęcie Księżyca wykonane czwartego dnia misji Artemis II
Kluczowy moment misji Artemis II. "Tak daleko nikt się nie zapuścił w kosmos"
Nauka
Silny wiatr
Alert RCB w dwóch województwach
Polska
Flensburg
Szukali w lesie pisanek, spadło na nich drzewo. Nie żyją trzy osoby
Świat
ventusky-rain-3h-20260406t0600-52n20e
Dwa fronty nad Polską. Tu pada deszcz
Prognoza
Deszcz, wiatr, chłód, zimno
Przed nami wietrzny i zimny śmigus-dyngus
Prognoza
Wyładowania atmosferyczne w Wielkanoc niedaleko Błonia na Mazowszu
Pioruny, grad i silny wiatr. Za nami niespokojna Wielkanoc
Polska
Deszcz, noc
Deszczowa, miejscami burzowa noc, w dzień chłodno
Prognoza
Piorun
Nad Polską grzmi, wieje, może padać grad
Polska
Deszcz ze śniegiem
To będzie trudny czas w pogodzie
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: zrobi się naprawdę zimno. Na jak długo?
Prognoza
Arizona
Został użądlony ponad sto razy. Walczy o życie
Świat
Christina Koc
Selfie z Ziemią i wielkie odliczanie
Nauka
Kura domowa, kury
Czy kura może być szczęśliwa? Biolożka odpowiada
Ciekawostki
Morskie Oko, 5.04.26
Sytuacja w Tatrach. Popularna droga do Morskiego Oka wciąż zamknięta
Polska
Burze w części kraju
Wiosenne burze. Sprawdź, gdzie może zagrzmieć
Prognoza
Skutki trzęsienia ziemi w Afganistanie
Kraj nękają katastrofy naturalne. Władze informują o kolejnych ofiarach
Świat
Pogoda na Wielkanoc
Słońce, deszcz, a nawet burza. Niedziela Wielkanocna będzie niespokojna
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom