Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Alarmy obowiązują w województwach:
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- mazowieckim;
- lubelskim;
- świętokrzyskim, w powiatach: starachowickim, ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim;
- podkarpackim, w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, stalowowolskim, niżańskim, leżajskim, łańcuckim, przeworskim, jarosławskim, lubaczowskim.
W tych miejscach obserwuje się i prognozuje nadal występowanie silnego wiatru o średniej prędkości do 40-45 kilometrów na godzinę, w porywach do 70-75 km/h, z północnego zachodu.
Ostrzeżenia obowiązują do godziny 19 we wtorek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki
W części kraju obowiązują też alarmy przed przymrozkami. Wydane zostały w województwach:
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, kartuskim, gdańskim, bytowskim, człuchowskim, chojnickim, kościerskim;
- zachodniopomorskim;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: mogileńskim, żnińskim, nakielskim, bydgoskim, sępoleńskim, tucholskim;
- lubuskim;
- wielkopolskim, poza powiatem kolskim;
- łódzkim, w powiatach: wieluńskim, wieruszowskim, sieradzkim;
- dolnośląskim;
- opolskim;
- śląskim, w południowych powiatach:
- małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, myślenickim, nowotarskim, suskim;
- podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, jasielskim.
Prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około -1/-2st. C, a przy gruncie do -3/-4 st. C.
Pierwsze ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 21 we wtorek, a ostatnie wygasną o godz. 8 w środę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
