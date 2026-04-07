Prognoza pogody na poniedziałek

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Alarmy obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

mazowieckim ;

lubelskim ;

świętokrzyskim , w powiatach: starachowickim, ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim;

podkarpackim, w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, stalowowolskim, niżańskim, leżajskim, łańcuckim, przeworskim, jarosławskim, lubaczowskim.

W tych miejscach obserwuje się i prognozuje nadal występowanie silnego wiatru o średniej prędkości do 40-45 kilometrów na godzinę, w porywach do 70-75 km/h, z północnego zachodu.

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 19 we wtorek.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy Źródło: Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

W części kraju obowiązują też alarmy przed przymrozkami. Wydane zostały w województwach:

pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, kartuskim, gdańskim, bytowskim, człuchowskim, chojnickim, kościerskim;

zachodniopomorskim ;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: mogileńskim, żnińskim, nakielskim, bydgoskim, sępoleńskim, tucholskim;

lubuskim ;

wielkopolskim , poza powiatem kolskim;

łódzkim , w powiatach: wieluńskim, wieruszowskim, sieradzkim;

dolnośląskim ;

opolskim ;

śląskim , w południowych powiatach:

małopolskim , w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, myślenickim, nowotarskim, suskim;

podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, jasielskim.

Prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około -1/-2st. C, a przy gruncie do -3/-4 st. C.

Pierwsze ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 21 we wtorek, a ostatnie wygasną o godz. 8 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.