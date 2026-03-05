Pogoda na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęste mgły

Synoptycy wydali żółte alarmy przed gęstymi mgłami w województwach:

pomorskim , w powiatach: człuchowskim, bytowskim, chojnickim, kartuskim, kościerskim, starogardzkim, nowodworskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, świeckim;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim, lidzbarskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, mrągowskim, piskim, giżyckim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim, ełckim;

podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim, grajewskim, monieckim, sokólskim.

W tych powiatach prognozuje się miejscami gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie okresami wynosić poniżej 200 metrów.

Ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 23 w czwartek i będą obowiązywać do godz. 9 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła Źródło: Małgorzata Latos/PAP

Opracował Krzysztof Posytek