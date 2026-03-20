Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - opady śniegu
Żółte alarmy przed opadami śniegu obowiązują w powiecie tatrzańskim w województwie małopolskim. Prognozowane są opady, które spowodują przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około pięć centymetrów.
Ostrzeżenia ważne będą od godziny 21 w piątek do godziny 6 w sobotę.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - przymrozki
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami wydano w województwach:
- zachodniopomorskim;
- pomorskim;
- kujawsko-pomorskim;
- lubuskim, w powiatach północnych;
- wielkopolskim, poza powiatami południowymi;
- mazowieckim;
- łódzkim;
- podlaskim;
- warmińsko-mazurskim;
- lubelskim;
- świętokrzyskim;
- śląskim, w powiatach północnych;
- małopolskim, w powiatach miechowskim i dąbrowskim;
- podkarpackim, w powiatach północnych i północno-wschodnich.
W powyższych regionach prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie lokalnie do -3 st. C.
Alarmy ważne będą od godziny 22 w piątek do godziny 8 w sobotę.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - gęste mgły
IMGW wydał też alarmy przed gęstymi mgłami. Obowiązują one w nadmorskich powiatach województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.
Prognozuje się miejscami gęste mgły, w zasięgu których widzialność może okresami wynosić poniżej 200 metrów. Widzialność będzie się wahać, ale okresami mgła będzie gęsta.
Ostrzeżenia ważne będą od godziny 18 w piątek do godziny 9 w sobotę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Opracowała Anna Bruszewska
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com