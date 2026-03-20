Przymrozki i mgły. Alarmy w 14 województwach

Przymrozki
Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. IMGW wydał alarmy pierwszego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami, które spodziewane są w sporej części kraju. Obowiązują też alarmy przed gęstymi mgłami.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - przymrozki

Żółte alarmy przed przymrozkami wydano w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • lubuskim, w powiatach północnych;
  • wielkopolskim, poza powiatami południowymi;
  • mazowieckim;
  • łódzkim;
  • podlaskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • lubelskim;
  • świętokrzyskim;
  • śląskim, w powiatach północnych;
  • małopolskim, w powiatach miechowskim i dąbrowskim;
  • podkarpackim, w powiatach północnych i północno-wschodnich.

W powyższych regionach prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie lokalnie do -3 st. C.

Alarmy ważne będą do godziny 8 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - gęste mgły

IMGW wydał też alarmy przed gęstymi mgłami. Obowiązują one w nadmorskich powiatach województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Prognozuje się miejscami gęste mgły, w zasięgu których widzialność może okresami wynosić poniżej 200 metrów. Widzialność będzie się wahać, ale okresami mgła będzie gęsta.

Ostrzeżenia ważne będą do godziny 9 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: panda_71/AdobeStock

Czytaj także:
Zorza nad Dębkami (Pomorskie)
Zorza polarna. Niezwykłe zjawisko na waszych zdjęciach
Polska
Pochmurny, chłodny dzień
Kalendarzowa wiosna przywita nas chłodem
Prognoza
Letnie temperatury na plaży Manhattan w Los Angeles, 17.03.2026
"Kopuła ciepła" nad krajem. Ponad 40 stopni na koniec zimy
Świat
Śnieg, deszcz ze śniegiem, noc
Nocą miejscami możliwy jest deszcz ze śniegiem
Prognoza
Opady śniegu na Teneryfie po przejściu burzy Therese
Burza na Wyspach Kanaryjskich. Sypnęło śniegiem
Świat
Deszcz, deszczowo, wiosna
Zmiana pogody. W prognozach widać obfity deszcz
Prognoza
Wiosna, kwiaty
Mamy astronomiczną wiosnę
Ciekawostki
Cyklon
"Nie sądzę, żeby na jakimkolwiek drzewie pozostał choć jeden liść"
Świat
Jak odróżnić alergię od przeziębienia?
Quiz na pierwszy dzień wiosny
TVN24
Misja Proba-3 - wizualizacja
"IT'S ALIVE! Zadzwonił do domu". Wielka radość polskich badaczy
Nauka
Chmury, deszcz
Front nad Polską. Gdzie będzie padać
Prognoza
Przymrozki
Przymrozki. Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach
Prognoza
Deszcz, wiosna, bazie, wierzba
To będzie pochmurny dzień, lokalnie spadnie deszcz
Prognoza
Żubry przechodziły przez drogę na Podlasiu
"Takie stado zawsze robi wrażenie". Nagranie
Polska
Górski krajobraz w Parku Narodowym Torres del Paine (Chile)
Turysta z Polski musi zapłacić 60 tysięcy złotych kary
Świat
Przymrozki noc
Noc pod znakiem chmur i opadów, miejscami na minusie
Prognoza
Potężny cyklon Narelle na zdjęciach satelitarnych
Ponad 300 kilometrów na godzinę. Potężny cyklon coraz bliżej lądu
Świat
opos
Wybierał maskotkę na lotnisku. Nagle oczy jednej z nich zaczęły się poruszać
Świat
Deszcz, chłodno, parasol
Wyż przegra z niżami. Przed nami zmiana w pogodzie
Prognoza
epa12831002_2
Samolot specjalny wysłany na Bliski Wschód po psy i koty
Świat
Powódź w Malawi
Cztery dni ulew i kilkanaście ofiar śmiertelnych
Świat
W pogodzie będzie sporo się działo - w prognozach widać między innymi śnieg
Przed nami powtórka z zimy. A co z Wielkanocą?
Arleta Unton-Pyziołek
Upały w Kalifornii. Surferzy szukają ochłodzenia w oceanie
Jest zima, a na termometrach ponad 40 stopni. Ten upał zapisuje się w historii
Świat
Burze w Pakistanie
Lało i wiało tak, że runął mur. Załamanie pogody w metropolii
Świat
Tarantula
Amerykanie muszą pilnie poznać swoje pajęczaki
Nauka
Mgła, poranek
Przymrozki i mgły. Ostrzeżenia IMGW nadal w mocy
Prognoza
Pochmurne niebo w marcu
W części kraju będzie się chmurzyć. A ile pokażą termometry?
Prognoza
Szop pracz na drzewie
Utknął kilka metrów nad ziemią, na głowie miał słoik
Ciekawostki
Katastrofa kolejki linowej w Engelbergu
Tragiczny wypadek w Alpach. Urwała się gondola kolejki
Świat
Noc, mgła, jesień
Nocą miejscami chwyci mróz
Prognoza
