Przymrozki i mgły. Alarmy w 14 województwach

Pogoda na sobotę

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - przymrozki

Żółte alarmy przed przymrozkami wydano w województwach:

zachodniopomorskim ;

pomorskim ;

kujawsko-pomorskim ;

lubuskim , w powiatach północnych;

wielkopolskim , poza powiatami południowymi;

mazowieckim ;

łódzkim ;

podlaskim ;

warmińsko-mazurskim ;

lubelskim ;

świętokrzyskim ;

śląskim , w powiatach północnych;

małopolskim , w powiatach miechowskim i dąbrowskim;

podkarpackim, w powiatach północnych i północno-wschodnich.

W powyższych regionach prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie lokalnie do -3 st. C.

Alarmy ważne będą do godziny 8 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - gęste mgły

IMGW wydał też alarmy przed gęstymi mgłami. Obowiązują one w nadmorskich powiatach województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Prognozuje się miejscami gęste mgły, w zasięgu których widzialność może okresami wynosić poniżej 200 metrów. Widzialność będzie się wahać, ale okresami mgła będzie gęsta.

Ostrzeżenia ważne będą do godziny 9 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Opracowała Anna Bruszewska