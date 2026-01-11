Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Opady śniegu i gołoledź. Tu trzeba uważać

26111162
Pogoda na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi warunkami. W większości kraju obowiązują żółte i pomarańczowe alarmy przed gołoledzią oraz intensywnymi opadami śniegu. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - opady marznące

Pomarańczowe alarmy obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim, poza powiatami zachodnimi;
  • pomorskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: chodzieskim, pilskim, czarnkowsko-trzcianeckim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim, w zachodnich powiatach;
  • mazowieckim, poza skrajnymi wschodnimi powiatami;
  • łódzkim, w powiatach: opoczyńskim, tomaszowskim, rawskim, skierniewickim, Skierniewice, łowickim.

W wymienionych powiatach wystąpią słabe marznące opady deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenia wygasną najpóźniej o godzinie 23 w środę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Żółte alarmy przed opadami marznącymi wydano dla województw:

  • wielkopolskiego, poza skrajnymi północno-zachodnimi powiatami;
  • łódzkiego, poza powiatami objętymi pomarańczowymi alarmami;
  • świętokrzyskiego;
  • dolnośląskiego, w powiatach oleśnickim i milickim;
  • opolskiego, w powiatach: namysłowski, oleskim, kluczborskim;
  • śląskiego;
  • małopolskiego, poza południowymi powiatami;
  • podkarpackiego, poza południowymi powiatami;
  • lubelskiego, w powiatach: biłgorajskim, janowskim, lubelskim, kraśnickim, Lublin, opolskim, puławskim, lubartowskim, ryckim, łukowskim.

W tych regionach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.

Ostrzeżenia wygasną najpóźniej o godz. 1 w czwartek.

Radar opadów. U jednych śnieg, u drugich marznący deszcz
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Radar opadów. U jednych śnieg, u drugich marznący deszcz

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Żółte alarmy obowiązują w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: gołdapskim, kętrzyńskim, węgorzewskim, mrągowskim, piskim, ełckim, giżyckim, oleckim;
  • podlaskim, w powiatach: siemiatyckim, białostockim, hajnowskim, bielskim, wysokomazowieckim, Białystok, zambrowskim, łomżyńskim, Łomża, kolneńskim, grajewskim, monieckim;
  • mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, sokołowskim, węgrowskim, Siedlce, siedleckim, łosickim;
  • lubelskim, w powiatach: tomaszowskim, zamojskim, Zamość, hrubieszowskim, krasnostawskim, chełmskim, Chełm, świdnickim, łęczyńskim, włodawskim, parczewskim, radzyńskim, bialskim, Biała Podlaska.

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 14 w środę do godziny 2 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
ZimaIMGW
Czytaj także:
Lód, oblodzenie, silny mróz, zamarzające, opady marznące
Opady powodujące gołoledź. Tak będą wędrować nad Polską
Prognoza
Gołoledź, zima
"Zostań w domu, jeśli możesz". Alert RCB w większości kraju
Pogoda
Odśnieżanie ulic w Zakopanem
Wywożą śnieg z Zakopanego
Polska
Sople lodu
Ponad 20 stopni różnicy. Temperatura podzieliła Polskę
Polska
Zima śnieg
Aura będzie wymagać naszej uwagi
Prognoza
Lis
Lis polował, obok przejeżdżały samochody
Polska
Kangur w basenie
Chciał się ochłodzić, wskoczył do basenu w parku rozrywki
Ciekawostki
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Nocą w połowie kraju chwyci silny mróz
Prognoza
Budapeszt
"Jesteśmy uwięzieni". Paraliż na lotniskach
Świat
Panele słoneczne u wybrzeży Szanghaju
"Historyczny przełom" w Indiach i Chinach
Świat
AdobeStock_495329614
Masowa śmierć nietoperzy. "Najbardziej ucierpiały matki i młode"
Nauka
shutterstock_1933378853
Na chwilę zrobi się cieplej, ale nie wszędzie
Prognoza
Lodołamacze wypłynęły na Wisłę
Lodołamacze łamią lód na Wiśle. Pierwsza taka akcja od 10 lat
Polska
NARCIARKA
Na nartach po Rynku Podgórskim. Atak zimy w Krakowie
TVN24
W środę przez Polskę przetoczy się strefa opadów
Radar opadów. U jednych śnieg, u drugich marznący deszcz
Prognoza
Komin, dym, smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
Estonia. Z zamarzniętego wodospadu odpadła potężna masa lodu
Z wodospadu oderwały się wielkie sople. Byli przy nim ludzie
Świat
Santa Clara del Mar w Buenos Aires w Argentynie
"Nagle nadeszła fala, która osiągnęła niewyobrażalną wysokość". Nie żyje mężczyzna
Świat
Śnieg z deszczem, śnieg
Dziś popada nie tylko śnieg
Prognoza
Mieszkańcy serbskich wsi zostali odcięci od prądu po śnieżycy
Od ponad tygodnia nie mają prądu. Lokalne władze zostawiły ich samym sobie
Świat
Śnieg, noc, miasto
Jednym noc ześle dotkliwy mróz, innym - kolejne opady
Prognoza
Polskie lodołamacze
Lodołamacze skruszą lód na Odrze i Wiśle
Polska
shutterstock_2401804539
Zginęło co najmniej 20 osób. Szukają dzikiego słonia
Świat
Śnieg z deszczem
Ociepli się. Jak bardzo?
Prognoza
Śnieg, zima, przystanek, droga
Odwołane lekcje. Śniegu tyle, że trzeba go wywozić cieżarówkami
Polska
Zniszczenia w prowincji Hatay na południu Turcji
Wielkoszczury pomogą ratować ludzi po trzęsieniach ziemi
Świat
Klatka kluczowa-153765
Niezwykłe nagranie wilków. Tak próbują zdobyć wodę w zamarzniętym lesie
Polska
Lotnisko we Frankfurcie
Ważne lotnisko działa w "trybie zimowym". Utrudnienia
Świat
Opady śniegu w Lęborku 11.01
Śnieżyce w Polsce. Zdjęcia i nagrania
Polska
Mroźna noc
Mróz trzyma mocno. Tu było najzimniej o poranku
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom