Opady śniegu i gołoledź. Tu trzeba uważać

Pogoda na środę

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - opady marznące

Pomarańczowe alarmy obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , poza powiatami zachodnimi;

pomorskim ;

wielkopolskim , w powiatach: chodzieskim, pilskim, czarnkowsko-trzcianeckim;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim , w zachodnich powiatach;

mazowieckim , poza skrajnymi wschodnimi powiatami;

łódzkim, w powiatach: opoczyńskim, tomaszowskim, rawskim, skierniewickim, Skierniewice, łowickim.

W wymienionych powiatach wystąpią słabe marznące opady deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenia wygasną najpóźniej o godzinie 23 w środę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Żółte alarmy przed opadami marznącymi wydano dla województw:

wielkopolskiego , poza skrajnymi północno-zachodnimi powiatami;

łódzkiego , poza powiatami objętymi pomarańczowymi alarmami;

świętokrzyskiego ;

dolnośląskiego , w powiatach oleśnickim i milickim;

opolskiego, w powiatach : namysłowski, oleskim, kluczborskim;

śląskiego ;

małopolskiego , poza południowymi powiatami;

podkarpackiego , poza południowymi powiatami;

lubelskiego, w powiatach: biłgorajskim, janowskim, lubelskim, kraśnickim, Lublin, opolskim, puławskim, lubartowskim, ryckim, łukowskim.

W tych regionach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.

Ostrzeżenia wygasną najpóźniej o godz. 1 w czwartek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Żółte alarmy obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim , w powiatach: gołdapskim, kętrzyńskim, węgorzewskim, mrągowskim, piskim, ełckim, giżyckim, oleckim;

podlaskim , w powiatach: siemiatyckim, białostockim, hajnowskim, bielskim, wysokomazowieckim, Białystok, zambrowskim, łomżyńskim, Łomża, kolneńskim, grajewskim, monieckim;

mazowieckim , w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, sokołowskim, węgrowskim, Siedlce, siedleckim, łosickim;

lubelskim, w powiatach: tomaszowskim, zamojskim, Zamość, hrubieszowskim, krasnostawskim, chełmskim, Chełm, świdnickim, łęczyńskim, włodawskim, parczewskim, radzyńskim, bialskim, Biała Podlaska.

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 14 w środę do godziny 2 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.