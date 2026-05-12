Prognoza Tu należy uważać na burze. IMGW ostrzega też przed przymrozkami Oprac. Krzysztof Posytek |

Warunki biometeo we wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze

Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w województwach:

podlaskim , wszędzie poza powiatem kolneńskim;

mazowieckim , w powiatach: ostrowskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim;

lubelskim, poza powiatami zachodnimi.

W tych miejscach spodziewane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 do 25 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 30 l/mkw., oraz porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Może spaść mały grad.

W województwach mazowieckim i lubelskim alarmy są ważne do godziny 16 we wtorek, a w woj. podlaskim - do godz. 19 tego samego dnia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - przymrozki

IMGW wydał żółte alarmy przez przymrozkami w województwach:

śląskim , w powiatach cieszyńskim i żywieckim;

małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim.

Lokalnie prognozuje się tu spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -3 st. C. Alarmy wejdą w życie o północy w środę i będą obowiązywać do godz. 7 tego samego dnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burza - zasady bezpieczeństwa Źródło zdjęcia: RCB