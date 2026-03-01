Tu sytuacja na rzekach nadal jest niebezpieczna

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy hydrologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia

Alarmy trzeciego, najwyższego stopnia - przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych - obowiązują na terenie województw:

mazowieckiego , dotyczą zlewni Wkry poniżej ujścia Łydyni i Wkry do ujścia Łydyni;

warmińsko-mazurskiego, dotyczą zlewni rzek Wąski i Guber.

W związku ze spływem wód roztopowych oraz utrudnieniem swobodnego przepływu przez ustępujące zjawiska lodowe, w zlewni Wkry możliwe są dalsze wahania stanu wody przy przekroczonym stanie alarmowym na Mławce w Szreńsku i stanie ostrzegawczym na Wkrze w Trzcińcu.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

Pomarańczowe ostrzeżenia hydrologiczne zostały wydane w województwach: pomorskim (w zlewniach Martwej Wisły i Wierzycy od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia), warmińsko-mazurskim (w zlewniach Baudy i Pasłęki od Wałszy do ujścia), kujawsko-pomorskim (w zlewniach Drwęcy od Welu do Rypienicy i Drwęcy od Rypienicy do ujścia), mazowieckim (w zlewni rzeki Omulew i Bugu), podlaskim (w zlewni Ruży), dolnośląskim (na Widawie od Namysłowa do ujścia do Odry) oraz lubelskim (w zlewni Huczwy).

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia, czyli przed gwałtownym wzrostem stanów wody, obowiązują w części Polski. Są ważne w znacznej części województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego.

Czym jest alarm hydrologiczny trzeciego stopnia

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych, z tendencją wzrostową stanu wody.

Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Czym jest alarm hydrologiczny pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza zagrożenie umiarkowane. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.

