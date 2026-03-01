Logo TVN24
Tu sytuacja na rzekach nadal jest niebezpieczna

Ostrzeżenia hydrologiczne, wysoki stan wody
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Sytuacja hydrologiczna. IMGW ostrzega przed wysokim stanem rzek. W mocy wciąż są alarmy drugiego oraz trzeciego, najwyższego stopnia.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy hydrologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia

Alarmy trzeciego, najwyższego stopnia - przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych - obowiązują na terenie województw:

  • mazowieckiego, dotyczą zlewni Wkry poniżej ujścia Łydyni i Wkry do ujścia Łydyni;
  • warmińsko-mazurskiego, dotyczą zlewni rzek Wąski i Guber.

W związku ze spływem wód roztopowych oraz utrudnieniem swobodnego przepływu przez ustępujące zjawiska lodowe, w zlewni Wkry możliwe są dalsze wahania stanu wody przy przekroczonym stanie alarmowym na Mławce w Szreńsku i stanie ostrzegawczym na Wkrze w Trzcińcu.

Wkra wystąpiła z koryta. "Nie ma u nas paniki"
Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

Pomarańczowe ostrzeżenia hydrologiczne zostały wydane w województwach: pomorskim (w zlewniach Martwej Wisły i Wierzycy od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia), warmińsko-mazurskim (w zlewniach Baudy i Pasłęki od Wałszy do ujścia), kujawsko-pomorskim (w zlewniach Drwęcy od Welu do Rypienicy i Drwęcy od Rypienicy do ujścia), mazowieckim (w zlewni rzeki Omulew i Bugu), podlaskim (w zlewni Ruży), dolnośląskim (na Widawie od Namysłowa do ujścia do Odry) oraz lubelskim (w zlewni Huczwy).

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW
Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia, czyli przed gwałtownym wzrostem stanów wody, obowiązują w części Polski. Są ważne w znacznej części województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego.

Czym jest alarm hydrologiczny trzeciego stopnia

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych, z tendencją wzrostową stanu wody.

Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Czym jest alarm hydrologiczny pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza zagrożenie umiarkowane. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

