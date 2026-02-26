Sytuacja na polskich rzekach. IMGW wciąż ostrzega

Pogoda na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia, czyli przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych. W województwie dolnośląskim pomarańczowe alarmy są ważne w zlewni Orla.

Pomarańczowe ostrzeżenia hydrologiczne zostały wydane także w woj. wielkopolskim, w zlewniach Swędrnia i Orla, w woj. pomorskim w zlewni Wierzycy od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia oraz w woj. łódzkim, w zlewni Grabia, w woj. kujawsko-pomorskim w zlewni Drwęcy od Rypienicy (do ujścia) i woj. mazowieckim, w zlewniach Wkra do ujścia Łydyni i Wkra poniżej ujścia Łydyni.

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia, czyli przed gwałtownym wzrostem stanów wody, obowiązują w części Polski. Są ważne w znacznej części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Żółte alarmy obowiązują też w zlewniach we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW Źródło: IMGW

Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Czym jest alarm hydrologiczny pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza zagrożenie umiarkowane. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.