Niebezpieczne wezbrania rzek. Przybyło alarmów najwyższego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy hydrologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia

Alarmy trzeciego, najwyższego stopnia - przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych - obowiązują na terenie województw:

mazowieckiego , dotyczą zlewni Wkry poniżej ujścia Łydyni i do jej ujścia;

warmińsko-mazurskiego, dotyczą zlewni rzeki Wąski i rzeki Guber.

W związku ze piętrzeniem wody przez lód oraz trwającym nadal spływem wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty i wahania stanów wody w strefie wody wysokiej - przy przekroczonych stanach alarmowych w Szreńsku na Mławce oraz stanie ostrzegawczym w Trzcińcu i Borkowie na Wkrze, z możliwym przekroczeniem stanu alarmowego. W związku z dalszym spływem wód roztopowych oraz topnieniem pokrywy śnieżnej na stacji Prosna na rzece Guber przewiduje się wzrosty stanu wody powyżej progu alarmowego.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

Pomarańczowe ostrzeżenia hydrologiczne zostały wydane w województwach: pomorskim (w zlewniach Martwej Wisły i Wierzycy od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia), warmińsko-mazurskim (w zlewni Baudy), kujawsko-pomorskim (w zlewniach Drwęcy od Welu do Rypienicy i Drwęcy od Rypienicy do ujścia), mazowieckim (w zlewni rzeki Omulew i Bugu), podlaskim (w zlewni Ruży), dolnośląskim (na Widawie od Namysłowa do ujścia do Odry), lubelskim (w zlewni Huczwy).

01 meteo ostrzezen hydro NOWE.jpg Źródło: IMGW

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia, czyli przed gwałtownym wzrostem stanów wody, obowiązują w części Polski. Są ważne w znacznej części województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego.

Czym jest alarm hydrologiczny trzeciego stopnia

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych, z tendencją wzrostową stanu wody.

Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Czym jest alarm hydrologiczny pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza zagrożenie umiarkowane. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.

