Prognoza Kolejna porcja opadów, możliwe burze. Radar i mapy Oprac. Anna Bruszewska |

Opady w nocy i we wtorek Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Ventusky.com

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Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nasz kraj znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia związanym z niżem Sabina. Północno-wschodnie regiony Polski obejmuje jeszcze front, niosący ciągłe opady deszczu. Na dużym obszarze kraju przelotnie pada deszcz, który związany jest z napływem chłodnego powietrza polarnego płynącego znad północnego Atlantyku.

W nocy wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północy i wschodzie kraju okresami popada deszcz do pięciu litrów na metr kwadratowy. Na Warmii i Mazurach opady będą większe - do 10 l/mkw.

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Opady w nocy i we wtorek Źródło: Ventusky.com

Strefa opadów będzie wędrować nad Polską. Gdzie spadnie deszcz

We wtorek również czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północy, wschodzie i w centrum Polski okresami spadnie deszcz o natężeniu do pięciu l/mkw., a lokalnie do 10-15 l/mkw.

Mocniej popada w burzach, które prognozowane są na Warmii i Mazurach, a także Podlasiu i Mazowszu.

Prognoza opadu na 8 godzin (Model MERGE) pic.twitter.com/TsFCqucKrh — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 15, 2026 Rozwiń