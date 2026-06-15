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Kolejna porcja opadów, możliwe burze. Radar i mapy

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Deszcz
Opady w nocy i we wtorek
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Ventusky.com
Zarówno w nocy, jak i we wtorek spodziewane są opady deszczu. Pojawią się też burze. Sprawdź na mapach, jak strefa opadów będzie wędrować nad Polską w ciągu najbliższej doby.

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nasz kraj znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia związanym z niżem Sabina. Północno-wschodnie regiony Polski obejmuje jeszcze front, niosący ciągłe opady deszczu. Na dużym obszarze kraju przelotnie pada deszcz, który związany jest z napływem chłodnego powietrza polarnego płynącego znad północnego Atlantyku.

W nocy wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północy i wschodzie kraju okresami popada deszcz do pięciu litrów na metr kwadratowy. Na Warmii i Mazurach opady będą większe - do 10 l/mkw.

>>> Sprawdź, czy kolejne dni przyniosą opady. Pogoda na pięć dni.

Klatka kluczowa-496381
Opady w nocy i we wtorek
Źródło: Ventusky.com

Strefa opadów będzie wędrować nad Polską. Gdzie spadnie deszcz

We wtorek również czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północy, wschodzie i w centrum Polski okresami spadnie deszcz o natężeniu do pięciu l/mkw., a lokalnie do 10-15 l/mkw.

Mocniej popada w burzach, które prognozowane są na Warmii i Mazurach, a także Podlasiu i Mazowszu.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaulewyprognoza pogody
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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