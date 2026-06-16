Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Deszczowy front przejdzie w nocy nad Polską. Mapa i radar

|
Nocne opady deszczu
Prognozowane opady w nocy i w środę
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Najbliższe godziny przyniosą opady deszczu w części kraju. Padać będzie nie tylko w nocy, lecz także i w środę. Sprawdź, gdzie może przydać się parasol.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, północno-wschodnie regiony Polski pozostają jeszcze na skraju niżu Sabina znad pogranicza fińsko-rosyjskiego. Pozostała część kraju dostaje się na skraj wyżu Gorgias znad Francji i Alp, który coraz mocnej rozwija się klinem w kierunku środkowej Europy.

- Południowo-zachodnie i południowe krańce Polski obejmie słabo aktywny front atmosferyczny z przelotnym deszczem, padać ma przede wszystkim w górach - dodała ekspertka.

CZYTAJ TAKŻE: Takie będą lato i początek jesieni. Eksperymentalna prognoza IMGW

Gdzie będzie padać

Pod wieczór popadać może na Śląsku. Tam znad Niemiec i Czech nasunie się strefa większego zachmurzenia z niewielkim deszczem związana z frontem ciepłym rozciągającym się nad zachodnią Europą i zmierzającym w stronę Polski. - Deszcz do 2-3 litrów na metr kwadratowy obejmie Sudety i Przedgórze Sudeckie - zaznaczyła Arleta Unton-Pyziołek.

W ciągu dnia na niebie dominować będzie zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane i lokalnie duże. Parasol może przydać się mieszkańcom północno-wschodniej, południowej i południowo-wschodniej Polski. Tam spaść może do 2-5 l/mkw. deszczu. Z kolei na Mazurach i Podlasiu niewykluczone są burze.

Klatka kluczowa-499320
Prognozowane opady w nocy i w środę
Źródło: Ventusky.com

Mapa i radar opadów

Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
TVN24
1 godz 12 min
Mamy temat - zdjęcie Żebrowskiej
Zdjęcie Żebrowskiej i fala oburzenia. "Sygnał, że za mało się o tym mówi"
TVN24
Lewandowski i piąty gol w pamiętnym meczu z Wolfsburgiem
Gol golowi nierówny. Majstersztyk "Lewego" wręcz bezwartościowy
Marcin Choiński
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogodydeszcz
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Skutki zmian klimatu dotykają najmłodszych
Raport: połowa dzieci na świecie jest narażona na kombinację zagrożeń klimatycznych
Świat
upal kurtyna AdobeStock_159498116
Piekielne gorąco coraz bliżej
Prognoza
Burze
Gdzie jest burza? Znowu słychać grzmoty
Polska
Lej pojawił się w okolicach miejscowości Tuszynki (woj. kujawsko-pomorskie)
Zalążek trąby powietrznej na północy Polski
Polska
Groźna pogoda zakłóciła trening Portugalczyków podczas mistrzostw świata w piłce nożnej
Będą chcieli obejrzeć Ronaldo, mogą mieć problem z dotarciem na stadion
Świat
Upał
Gorąco nie do zniesienia, może też zagrzmieć. Tu ma ostrzegać IMGW
Polska
Zapadlisko ziemi w Saint Louis
Ziemia zapadła się na autostradzie. Bezprecedensowa sytuacja
Świat
Martwe zwierzęta po trzęsieniu ziemi na Filipinach
Trzęsienie ziemi odsłoniło rafy koralowe. Zaczęło się wielkie obumieranie
Świat
Auto zmyte przez wodę powodziową w mieście Waco w Teksasie
Tak źle nie było od przejścia huraganu. Tragiczne powodzie w Teksasie
Świat
Trąba w województwie zachodniopomorskim
Wirujący lej pojawił się w pobliżu polskiej plaży
Polska
Dziwidło olbrzymie
To najbardziej śmierdzący kwiat świata. Niedługo zakwitnie we Wrocławiu
Polska
Powódź w Teksasie
Auta pod wodą. "Naprawdę mam szczęście, że żyję"
Świat
Silny wiatr
Tu należy zachować ostrożność
Prognoza
kobieta slonce lato AdobeStock_1528027796
Nawet 35 stopni. Gdzie będzie największy upał
Prognoza
AdobeStock_1929034199
Kolejne zakażenia, władze ogłosiły stan klęski żywiołowej
Świat
Naukowcy opublikowali dwie pierwsze znane obserwacje rekina chochlika w naturalnym środowisku
Podczas badań zobaczyli "żywą skamieniałość". Nie miało tam jej być
Ciekawostki
Dorota Gardias
"To były lata pełne niezwykłych przygód". Wpis Doroty Gardias
Polska
Komar brzęczący (Culex pipiens)
Sztuczna inteligencja szuka komarów. "Nie ma nagłówków, nie ma zarażeń"
Świat
Deszcz, opady, ulewa, ulewy, parasol
Do 50 litrów deszczu na metr kwadratowy. To szykują dla nas burze
Prognoza
Zatłoczona plaża z ludźmi nad Morzem Bałtyckim. Turystyka morska w Polsce. Widok z lotu ptaka na przyrodę
Pod tym względem lato będzie odbiegać od normy
Prognoza
Burze, nocne pioruny
IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem
Prognoza
Burze, lato, gorąco, chmury
Gdzie jest burza? Nie przestaje grzmieć
Polska
Mammatusy
Grad i "krowie wymiona". Burzowa niedziela
Polska
Ulewa, deszcz
Kiedy przestanie padać? Pogoda na pięć dni
Prognoza
Susłogon przesypia w ciągu roku aż dziewięć miesięcy
Zbadali odchody susłogonów sprzed setek tysięcy lat. Wynik ich zaskoczył
Nauka
Kot na scenie w teatrze
Tragedia stała się komedią. Nagranie
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: szykuje się szalony skok temperatury
Prognoza
Tak latem wygląda Wyspa Króla Jerzego - zimą powinna być pokryta grubą warstwą śniegu
"Ogromna anomalia" na Antarktydzie
Świat
Pogoda, Jędrzychów (Opolskie)
Wał szkwałowy sunął nad domami. Zobacz nagranie
Polska
Park Narodowy Gran Paradiso, na terenie którego doszło do tragedii
Tragiczna seria w Alpach. Zginęło siedem osób
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom