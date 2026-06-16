Deszczowy front przejdzie w nocy nad Polską. Mapa i radar

Prognozowane opady w nocy i w środę Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, północno-wschodnie regiony Polski pozostają jeszcze na skraju niżu Sabina znad pogranicza fińsko-rosyjskiego. Pozostała część kraju dostaje się na skraj wyżu Gorgias znad Francji i Alp, który coraz mocnej rozwija się klinem w kierunku środkowej Europy.

- Południowo-zachodnie i południowe krańce Polski obejmie słabo aktywny front atmosferyczny z przelotnym deszczem, padać ma przede wszystkim w górach - dodała ekspertka.

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Gdzie będzie padać

Pod wieczór popadać może na Śląsku. Tam znad Niemiec i Czech nasunie się strefa większego zachmurzenia z niewielkim deszczem związana z frontem ciepłym rozciągającym się nad zachodnią Europą i zmierzającym w stronę Polski. - Deszcz do 2-3 litrów na metr kwadratowy obejmie Sudety i Przedgórze Sudeckie - zaznaczyła Arleta Unton-Pyziołek.

W ciągu dnia na niebie dominować będzie zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane i lokalnie duże. Parasol może przydać się mieszkańcom północno-wschodniej, południowej i południowo-wschodniej Polski. Tam spaść może do 2-5 l/mkw. deszczu. Z kolei na Mazurach i Podlasiu niewykluczone są burze.

Prognozowane opady w nocy i w środę Źródło: Ventusky.com

Mapa i radar opadów