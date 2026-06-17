Tu warto mieć ze sobą parasol. Mapa i radar opadów

Prognozowane opady w środę i czwartek Źródło wideo: ventusky.com Źródło zdj. gł.: meteologix.com

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Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, północno-wschodnie regiony Polski pozostają jeszcze na skraju niżu Sabina znad pogranicza fińsko-rosyjskiego. Pozostała część kraju dostaje się na skraj wyżu Gorgias znad Francji i Alp, który coraz mocnej rozwija się klinem w kierunku środkowej Europy.

W ciągu dnia prognozowane są opady deszczu oraz burze, w trakcie których może spaść grad.

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Gdzie będzie padać

W środę dominować będzie zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie oraz południu i południowym wschodzie kraju, gdzie w trakcie przelotnych opadów deszczu spadnie do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Z kolei na wschodzie Mazur, Suwalszczyźnie i Podlasiu oraz w rejonie górskim (szczególnie w Tatrach, na Podhalu, Beskidzie Sądeckim i Niskim oraz w Bieszczadach) niewykluczone są popołudniowe burze z opadami do 10-15 l/mkw. na godzinę. Możliwe są także opady gradu.

- Burze mogą rozpocząć się w godzinach okołopołudniowych, jednak ich największa aktywność przypadnie po południu - dodał Tomasz Wakszyński. Zaznaczył, że prawdopodobieństwo wystąpienia burz na północnym wschodzie kraju wynosi 30 procent, a w górach 50 proc.

Prognozowane opady w środę i czwartek Źródło: ventusky.com

Prawdopodobieństwo burz w Polsce w środę Źródło zdjęcia: meteologix.com

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Mapa i radar opadów