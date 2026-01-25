Niż śródziemnomorski sprowadzi do nas potencjalnie bardzo niebezpieczną pogodę

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Niż śródziemnomorski będzie się przemieszczać bardzo szybko w nocy z niedzieli na poniedziałek z rejonu Alp w kierunku krańców południowo-zachodnich Polski. W ciągu dnia będzie sunął dalej na północ w rejon Zalewu Szczecińskiego. Będzie mu towarzyszył system frontów atmosferycznych, "pchanych" od południa przez łagodniejsze i bardzo wilgotne powietrze polarne morskie. W konsekwencji powyższego czeka nas dynamicznie zmieniająca się aura z potencjalnie bardzo niebezpiecznym przebiegiem zjawisk.

W nocy wilgotne i ciepłe powietrze, przemieszczające się nad jeszcze wychłodzonym gruntem, stworzy w przeważającej części kraju doskonałe warunki do wystąpienia szerokiej strefy opadów marznących, powodujących gołoledź. Jedynie na południu, wraz z postępującym ociepleniem, opady marznące będą przechodzić w opady deszczu. W województwach zachodnich, zlokalizowanych najbliżej centrum niżu, wystąpią okresowo intensywne opady śniegu, przechodzące w mokry śnieg i deszcz ze śniegiem.

Niż śródziemnomorski sprowadzi do nas niebezpieczną pogodę

Nad ranem szeroka strefa marznących opadów obejmować będzie niemal całą północną połowę kraju. W ciągu dnia, wraz z napływem cieplejszego powietrza od południa, strefa będzie sukcesywnie się zmniejszać i tracić nieznacznie na aktywności, przez cały dzień jednak zagrażając województwom północnym.

W kolejnych dniach przeważać będzie pochmurna i dość dynamiczna aura z ośrodkami niskiego ciśnienia lub strefami frontowymi w naszym zasięgu. Od środy przeważać będzie cieplejsza cyrkulacja południowo-zachodnia, która na wschodzie i w centrum stopniowo zmniejszy pokrywę śnieżną, natomiast na południe kraju sprowadzi odwilż. Od czwartku ponownie powróci cyrkulacja północna, a wraz z nią ochłodzenie, szczególnie widoczne na północnym wschodzie kraju.

Dzień pod znakiem opadów

W poniedziałek w przeważającej części kraju wystąpi zachmurzenie, któremu będą towarzyszyć opady i zamglenia. Na północnym zachodzie kraju okresowo wystąpią umiarkowane opady mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem. W ciągu 12 godzin spadnie około 5-7 litrów na metr kwadratowy. W północnej połowie kraju opady marznącego deszczu stopniowo przechodzić będą w centrum w deszcz. Na południowym wschodzie Polski prognozowane są słabe opady deszczu. Na południowym zachodzie będzie następował stopniowy zanik opadów, pojawią się większe przejaśnienia, a później również rozpogodzenia.

Temperatura maksymalna wyniesie od -1/1 stopni Celsjusza na północy, przez 2-3 st. C w centrum, do 4-6 st. C na południu. Powieje. Na północy wiatr będzie wschodni i północno-wschodni, na południu - południowo-wschodni i południowy. Będzie on umiarkowany do okresowo dość silnego, w porywach wiejący z prędkością 25-45km/h, a w górach lokalnie osiągnie prędkość powyżej 80km/h.

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Kilka stopni powyżej zera

Wtorek będzie pochmurny z przejaśnieniami na południowym zachodzie. Na północy nadal będą się utrzymywać opady deszczu ze śniegiem i lokalnie marznącego deszczu. Na południu opady nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0-1 st. C na północy do 3-5 st. C na południu. Powieje wiatr z kierunków zmiennych, przeważnie słaby.

W środę na północy Polski aura będzie pochmurna ze słabymi opadami śniegu na Suwalszczyźnie. W pozostałej części kraju wystąpi zachmurzenie duże, ale opady nie będą mu towarzyszyły. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1/1 st. C na północy kraju, przez 2 st. C w jego centrum, do 3-4 na południu. Powieje wiatr przeważnie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Jedynie na Podkarpaciu będzie on silniejszy, południowy.

Silniej powieje

W czwartek będzie pochmurno, pojawią się opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady deszczu na południowym wschodzie. Opady nie wystąpią jedynie na krańcach północno-wschodnich Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. C na północnym wschodzie, przez 0 st. C w centrum, do 2 st. C na południu. Wiał będzie wiatr północno-wschodni i wschodni, umiarkowany do dość silnego. Osiągnie prędkość do 20-40 km/h, na wybrzeżu do 50-60 km/h.

Aura w piątek będzie pochmurna. Prognozowane są również opady śniegu i deszczu ze śniegiem - i to w całym kraju. Temperatura maksymalna nie przekroczy -8 st. C na Podlasiu oraz -1/1 st. C w pozostałej części kraju. Wiał będzie wiatr na południu słaby i zmienny, na północy północno-wschodni i dość silny, a na wybrzeżu silny, wiejący z prędkością do 40-60 km/h.

