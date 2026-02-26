Logo TVN24
Prognoza

Roztopy w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia

Roztopy
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda. Roztopy na chwilę odpuściły, ale w związku z prognozowanym wzrostem temperatury powrócą w kolejnych dniach. Sprawdź, gdzie wydano ostrzeżenia.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

Alarmy pierwszego stopnia przed roztopami wydano w województwie pomorskim, w powiatach: człuchowskim, chojnickim, bytowskim, słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Gdańsk, gdańskim, kartuskim, kościerskim, starogardzkim, tczewskim, kwidzyńskim.

Prognozowany jest tam wzrost temperatury powietrza, który doprowadzi do odwilży i dalszego topnienia pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza do 5 st. C. Temperatura maksymalna nie przekroczy od 7 st. C do 10 st. C Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, w porywach w niedzielę do 50 km/h, z kierunków południowych, w niedzielę skręcający na zachodni.

Alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 10 w piątek i wygasną o godz. 20 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW przed roztopami
Ostrzeżenia IMGW przed roztopami
Źródło: IMGW
Sytuacja na polskich rzekach. IMGW wciąż ostrzega
Sytuacja na polskich rzekach. IMGW wciąż ostrzega

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: Opracowała redakcja tvnmeteo.pl

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

