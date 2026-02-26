Roztopy w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia

Pogoda na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

Alarmy pierwszego stopnia przed roztopami wydano w województwie pomorskim, w powiatach: człuchowskim, chojnickim, bytowskim, słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Gdańsk, gdańskim, kartuskim, kościerskim, starogardzkim, tczewskim, kwidzyńskim.

Prognozowany jest tam wzrost temperatury powietrza, który doprowadzi do odwilży i dalszego topnienia pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza do 5 st. C. Temperatura maksymalna nie przekroczy od 7 st. C do 10 st. C Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, w porywach w niedzielę do 50 km/h, z kierunków południowych, w niedzielę skręcający na zachodni.

Alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 10 w piątek i wygasną o godz. 20 w sobotę.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.