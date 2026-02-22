Szykuje się spore ocieplenie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę o poranku w niemal całym kraju nie było mrozu. Ujemne temperatury były notowane tylko wysoko na Kasprowym Wierchu oraz na Śnieżce, gdzie było -6/-5 stopni Celsjusza. Napływ ciepła to zapowiedź większej zmiany w pogodzie.

Rewolucja w pogodzie. Tomasz Wasilewski o tym, co nas czeka

- To jest właśnie początek tej rewolucji w pogodzie, która nas przeniesie z ostrej, ciężkiej zimy, w niektórych miejscach trwającej tygodniami, do przedwiośnia, a nawet wiosny - mówił na antenie TVN24 prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Ostry mróz za sprawą wyżu panuje wciąż w Rosji oraz u naszych wschodnich sąsiadów. Zdecydowanie cieplej jest we Francji, Wielkiej Brytanii oraz w krajach Beneluksu. I to ciepłe powietrze zmierza w naszą stronę.

- Wyż bardzo ograniczył swój zasięg do Europy Wschodniej i zabrał ze sobą mroźne powietrze - tłumaczył Wasilewski. Tę sytuację wykorzystały niże znad Atlantyku. - Dla nas najważniejszy jest ten, który znajduje się na północ od Szkocji i Wielkiej Brytanii oraz jego fronty atmosferyczne. Mamy najpierw front okluzji, czyli połączone dwa fronty nad Skandynawią i nad Oceanem Atlantyckim, ale dla nas najważniejszy jest ciepły front atmosferyczny, który przechodzi w niedzielę nad Polską - mówił. To za jego sprawą spływa do nas ciepłe powietrze.

Zrobi się ciepło, pożegnamy mróz Źródło: TVN24

Już nie śnieg, a deszcz. Szykuje się całodobowa odwilż

Ustępujący wyż i wykorzystujący tę sytuację niż to taki stan, w którym mamy do czynienia z napływem ciepłego powietrza z południowego zachodu i południa, które podąża za ciepłym frontem.

- On przynosi w niedzielę na zachodzie opady deszczu, ale później, gdy się przesunie, to również w centrum i na wschodzie sobie popada - opowiadał Wasilewski. Jak dodał, mroźny wyż można "spisać na straty". - To już jest historia pogodowa - przyznał. Dlaczego? Prezenter pokazał wykres zestawiający wyliczenia kilku modeli dotyczące prognozowanej temperatury aż do niedzieli 1 marca, kiedy rozpoczyna się wiosna meteorologiczna.

- Właściwie wszystkie [modele - red]. są zgodne (...) - mówił. Najbliższe dni upłyną z temperaturą, jeśli chodzi o Warszawę i środkową Polskę, do sześciu, siedmiu stopni na plusie. We wtorek i środę może pojawić się małe wahnięcie, lekki spadek temperatury, ale "od czwartku i w nadchodzący weekend czeka nas ocieplenie do prawie 15 stopni w środkowej Polsce".

Czy mróz wróci?

A co z mrozem? Według synoptyka i prezentera tvnmeteo.pl temperatura ujemna może zdarzyć się jedynie w nocy z wtorku na środę oraz ze środy na czwartek, kiedy termometry mogą pokazać do -2 st. C. Poza tym szykuje się całodobowa odwilż.

- Teraz czeka nas zupełnie odwrotny trend, zupełnie inna pogoda. Będzie ciepło - mówił Wasilewski.

Może być nawet 15 stopni Źródło: TVN24

Rewolucja w pogodzie. Tomasz Wasilewski opowiada Źródło: TVN24

Opracował Damian Dziugieł