Najpierw chwyci mróz, później będzie nawet 11 stopni

Temperatura w czwartek w niektórych regionach kraju będzie ujemna. Wyraźne ocieplenie przyniesie jednak weekend, a na początku kolejnego tygodnia termometry wskażą do 11 stopni Celsjusza. Synoptycy nie przewidują opadów, za to słoneczną aurę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Czwartek zapowiada się na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie do 6 st. C. na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni i południowo-wschodni.

Na piątek synoptycy prognozują słoneczną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. c na Podkarpaciu do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami silniejszy, południowo-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na weekend

W sobotę na zachodzie i w centrum kraju będzie słonecznie, a w pozostałych miejscach należy spodziewać się zmiennego zachmurzenia. Temperatura sięgnie maksymalnie od 2 st. C na Podkarpaciu do 9 st. C na Pomorzu. Będzie wiać z kierunku południowo-wschodniego, słabo i umiarkowany, tylko na zachodzie silniej.

Niedziela będzie na ogół słoneczna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Podkarpaciu do 10 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

W poniedziałek ponad 10 stopni

Pierwszego dnia następnego tygodnia na niebie będzie królować słońce. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Podkarpaciu do 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl