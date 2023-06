W części kraju się ochłodzi. I to mocno

W weekend czeka nas przejściowe ochłodzenie, które odczują zwłaszcza mieszkańcy północy Polski. Temperatura wzrośnie powyżej 20 stopni Celsjusza na początku kolejnego tygodnia, a w części kraju ponownie zrobi się gorąco. Słoneczne chwile w niektórych regionach mogą przerywać słabe opady deszczu i burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska w ciągu najbliższej doby znajdzie się w zasięgu płytkiej zatoki związanej z niżem znad północno-zachodniej Rosji, ze strefą mało aktywnego chłodnego frontu atmosferycznego, za którym napłynie zdecydowanie chłodniejsza masa powietrza znad Skandynawii - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Północny kierunek wiatru przyczyni się do obniżenia temperatury odczuwalnej, szczególnie na północy i północnym wschodzie kraju, gdzie spadnie ona poniżej 10 stopni Celsjusza. W nocy z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę ponownie możliwe są przygruntowe przymrozki, zwłaszcza w północnych regionach.

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z licznymi rozpogodzeniami. Lokalnie, zwłaszcza na wschodzie oraz w drugiej części dnia w rejonie Wybrzeża, mogą pojawić się słabe i przelotne opady deszczu poniżej 2 litrów wody na metr kwadratowy. W Bieszczadach niewykluczone są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C w Trójmieście i 16 st. C na Suwalszczyźnie oraz Warmii i Mazurach, przez 18 st. C w środkowych regionach, do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, północny, na północy i wschodzie w porywach osiągnie prędkość 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na weekend

Sobota zapowiada się na ogół pogodnie, w centrum i na zachodzie kraju będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany zmienny wiatr.

Niedziela w większości kraju okaże się słoneczna, pogodna aura będzie panować w północno-wschodniej Polsce. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie wiać ze słabą i umiarkowaną siłą.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Znów zrobi się gorąco

Poniedziałek upłynie pod znakiem słońca. Więcej chmur pojawi się na południu kraju, a w Sudetach mogą wystąpić opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19-20 st. C w rejonie Suwalszczyzny, przez 22-23 st. C w centrum, do 24-25 st. C w południowych i zachodnich regionach. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr.

Na wtorek dla większości Polski również prognozowana jest słoneczna aura. Większe zachmurzenie, w niektórych miejscach z opadami deszczu, pojawi się na południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl