Pogoda. Czasami będzie mniej niż 10 stopni

Ostrzeżenia przed przymrozkami
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda. W kolejnych dniach możemy zapomnieć o temperaturze sięgającej nawet do 20 stopni Celsjusza. Nad Polskę napłynie powietrze polarne. Nocą i nad ranem pojawią się przymrozki.

W okresie prognozy Polska pozostanie pod wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia Lukas z centrami nad północną Polską oraz zachodnią Rosją. Do Polski z północnego wschodu napływać będzie chłodne powietrze pochodzenia polarnego o cechach powietrza kontynentalnego, co przełoży się na przewagę pogodnej aury niemal w całym kraju.

Pogoda na środę

Na przeważającym obszarze kraj będzie pogodnie i słonecznie, opady deszczu nie są prognozowane. Jedynie na północnym wschodzie oraz częściowo w centrum kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże. Temperatura maksymalna wyniesie około 8-10 st. C na Pomorzu do 12-14 st. C na pozostałym obszarze kraju. Na Dolnym Śląsku na termometrach zobaczymy nawet 15 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Kolejne dni nie przyniosą większych zmian w pogodzie. Polska pozostawać będzie pod wpływem rozległego wału podwyższonego ciśnienia rozciągającego się od Atlantyku po Rosję, w strumieniu dość chłodnych mas powietrza pochodzenia polarnego. Termicznie będziemy blisko normy, tzn. w dzień z temperaturami maksymalnymi przeważnie w zakresie 7-12 st. C, w nocy przy rozpogodzeniach z przymrozkami do -4/-2 st. C. Średnia dobowa wartość temperatury będzie odpowiadać przeważnie okresowi przedwiośnia i miejscami wczesnej wiosny.

Ze względu na przewagę ośrodków wysokiego ciśnienia przeważać będzie pogodna aura, jedynie w piątek zaznaczy się przejściowo mało aktywna strefa frontowa - wówczas zachmurzenie wzrośnie oraz pojawią się słabe opady deszczu, które nie poprawią sytuacji opadowej. Pierwsza połowa marca pod tym kątem zapisała się zdecydowanie poniżej normy wieloletniej - na poziomie około 5-15 procent - co przekłada się na opad rzędu około 1-2 litrów na metr kwadratowy, a są miejsca gdzie od początku miesiąca nie padało w ogóle.

Do 14 stopni

W czwartek prognozowane jest zachmurzenie od małego na północy i zachodzie do dużego na południu i wschodzie Polski. Opady deszczu nie są przewidywane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-11 st. C na Podkarpaciu do 13-14 st. C na zachodzie kraju. Odczuwalny będzie wiatr słaby, północno-zachodni.

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Może padać

Piątek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Lokalnie na północy, zachodzie i w centrum kraju prognozowane są słabe opady deszczu, a także mżawki. Ich suma wyniesie 1-2 l/mkw. Temperatura maksymalna nie przekroczy 7-8 st. C na północnym wschodzie i w centrum oraz 9-10 st. C na południu i zachodzie Polski. Wiał będzie wiatr słaby, północno-zachodni i północny.

Pogoda na weekend

W sobotę prognozowane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Lokalnie na południu pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie około 10-11 st. C w całym kraju. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W niedzielę czeka nas zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, któremu nie będą towarzyszyć opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie około 10-12 st. C w całym kraju. Odczuwalny będzie wiatr słaby i umiarkowany, wiejący z kierunku południowo-wschodniego.

"Ta mapa wygląda dla nas bardzo źle"
"Ta mapa wygląda dla nas bardzo źle"

Polska

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
