Prognoza Noc z deszczem w części kraju. W poniedziałek popada i zagrzmi

Wędrówka strefy opadów w nocy i w poniedziałek Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Ventusky.com

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Jak opisuje nasz synoptyk Damian Zdonek, w nadchodzącej dobie pogodę w Polsce będzie kształtował przede wszystkim obszar wyżowy. Choć w pierwszej części nocy w części kraju zaznaczy się jeszcze front zokludowany o charakterze frontu chłodnego, za którym początkowo napłynie chłodniejsze powietrze, to w ciągu dnia od zachodu będą docierać do nas cieplejsze masy znad południowo-zachodniej Europy.

Wędrówka strefy opadów w nocy i poniedziałek

Zdonek prognozuje, że w pierwszej części nocy większego zachmurzenia związanego z przechodzącym frontem powinni spodziewać się mieszkańcy północy i północnego wschodu oraz części centrum kraju. Chmury przyniosą tam słabe, przelotne opady deszczu od dwóch do pięciu litrów na metr kwadratowy. W reszcie Polski szykuje się pogodna noc.

W poniedziałek front odsunie się znad terytorium naszego kraju, ale zanim to zrobi, dostarczy jeszcze trochę deszczu na północnym-wschodzie. Według Zdonka można się tam spodziewać opadów rzędu od dwóch do pięciu l/mkw. Podobnie jak w niedzielę na froncie będzie grzmieć - na Suwalszczyźnie lokalnie pojawią się burze, w których trakcie spadnie od 10 do 20 l/mkw.

Wędrówka strefy opadów w nocy i poniedziałek Źródło: Ventusky.com

O ile w poniedziałek padać będzie tylko w części Polski, o tyle w kolejnych dniach deszcz nawiedzi wiele rejonów kraju. Zgodnie z prognozą naszego synoptyka niektóre dni przyniosą opady o ciągłym charakterze. Szczególnie intensywnie ma padać podczas burz - niewykluczone są sumy rzędu 30 l/mkw. Deszczowa aura potrwa co najmniej do drugiej połowy tygodnia.

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