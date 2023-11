"Czai się mroźne powietrze". W weekend wróci zima

W czwartek synoptycy ostrzegają przed porywami wiatru sięgającymi nawet 100 kilometrów na godzinę oraz gołoledzią po marznących opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Kolejna zmiana pogody czeka nas w weekend. Po krótkim ociepleniu znów zrobi się mroźno. Jak mówił we "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, do Polski napłynie "zimne arktyczne powietrze z opadami śniegu".

Pogorszenie pogody jest związane z potężnym niżem Niklas, który znajduje się nad Morzem Norweskim. W czwartek rano przez nasz kraj przechodzi związany z nim ciepły front atmosferyczny. - To z niego mamy opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu - mówił na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski.

"Ostrzegamy przed silnym wiatrem"

Istotny dla pogody w naszym kraju na pogodowej mapie Europy jest również układ wysokiego ciśnienia znad Oceanu Atlantyckiego. Jak wyjaśniał prezenter tvnmeteo.pl, między tym wyżem a niżem znad północy kontynentu "wzrasta różnica ciśnienia, co będzie powodować silny wiatr". W niektórych regionach niebezpiecznie będzie nawet do piątku, najsilniejsze porywy wiatru spodziewane są jednak dziś późnym popołudniem, wieczorem i w nocy.

Na nizinach wiatr w porywach będzie przekraczać 80 kilometrów na godzinę, a może osiągać nawet 100 km/h . Jeszcze silniej powieje nad morzem i w górach. - Ostrzegamy przed silnym wiatrem. Jutro w ciągu dnia będzie on słabnąć - mówił Wasilewski.

Ochłodzenie w weekend

W czwartek przejściowo napłynie do Polski ciepłe powietrze, dlatego dziś na południu Polski termometry wskażą nawet 10 stopni Celsjusza. W większości kraju z dodatnią temperaturą będziemy mieli do czynienia jeszcze w piątek, po czym się ochłodzi. Na północy Europy, jak zapowiadał Wasilewski, "czai się zimne, arktyczne, a nawet mroźne powietrze, i ono zacznie do nas napływać w weekend".