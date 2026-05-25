Niż Jule zaczyna się rozpychać. Co czeka nas w pogodzie

Polska pozostaje pod wpływem pogodnego wyżu Aleksander znad Niemiec. Ciśnienie atmosferyczne już powoli spada, bo mocniej zaczyna rozpychać się niż Jule znad północno-zachodniej Rosji. Wzrastający gradient, czyli różnica ciśnienia między centrami wyżu i niżu, sprawia, że szybciej przemieszcza się powietrze nad środkową Europą, co odbija się w silniej wiejącym i porywistym wietrze. Polska w poniedziałek pozostaje jeszcze w ciepłej masie powietrza pochodzenia zwrotnikowego, ale od północy zaczyna już napierać masa chłodniejsza pchająca front chłodny, którego pierwsze oznaki pojawią się w ciągu dnia na północy Polski w postaci kłębiącego się zachmurzenia i słabych opadów deszczu miejscami na Pomorzu.

Gorąco, później zmiana

Wtorek przyniesie na ogół słoneczną aurę. W ciągu dnia na północy kraju może pojawić się więcej chmur, a miejscami na Wybrzeżu i Pomorzu niewykluczony jest także słaby przelotny deszcz do 1-2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 25-27 st. C w centrum kraju, do 28-29 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach na wschodzie kraju osiągający prędkość do 60-70 km/h, na północy do 80 km/h.

W nocy z wtorku na środę przemieści się nad krajem front chłodny, który w środę zalegać ma nad południowymi i południowo-wschodnimi regionami kraju z przelotnym deszczem i burzami. Wlewające się od północy polarne powietrze obniży temperaturę, szczególnie na północy, gdzie termometry nie pokażą więcej niż 20 stopni Celsjusza.

W środę pogodnie będzie jedynie na północy kraju. Poza tym na niebie pojawi się więcej chmur kłębiastych, na południu i południowym wschodzie kraju okresami wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw., możliwe są także burze. Termometry wskażą maksymalnie od 17-18 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 20-21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 50-60 km/h.

Będzie wietrznie

W czwartek Polska pozostanie między słonecznym wyżem znad zachodniej i pochmurnym niżem znad wschodniej Europy, w polarnych masach powietrza. W piątek wyż rozepchnie się mocniej nad Europą i przyniesie dużo słońca. W sobotę jednak wbijające się od północy w obszar wyżowy niże przyniosą więcej chmur, przelotny deszcz oraz burze. Jednocześnie mocniej wciskać się ma nad Europę klin ciepła, niosąc na zachodzie kontynentu upały, a w Polsce wzrost temperatury do 25 stopni Celsjusza.

Sporo chmur na niebie zobaczymy w czwartek. Dominować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry wskażą od 16 st. C na Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20-21 st. C na zachodzie. Wiatr będzie północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach na wschodzie osiągający prędkość do 60 km/h.

Co w weekend? Możliwe burze

Piątek przyniesie słoneczną aurę. Tylko na wschodzie pojawi się nieco więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni i umiarkowany.

W pierwszy dzień weekendu na niebie dominować będzie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. W sobotę możliwe są także przelotne opady deszczu do 5-15 l/mkw. oraz burze. Padać nie będzie jedynie na północnym wschodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Podlasiu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach - silny.