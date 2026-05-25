Niż Jule zaczyna się rozpychać. Co czeka nas w pogodzie

Przejaśnienia, burza, chmury
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W najbliższych dniach pogoda będzie zmienna. W niektórych rejonach nadal utrzyma się słoneczna aura, ale nie zabraknie też miejsc, gdzie będzie padać i silniej wiać. Niewykluczone jest także pojawienie się burz. Zrobi się dużo chłodniej. Jak bardzo?

Polska pozostaje pod wpływem pogodnego wyżu Aleksander znad Niemiec. Ciśnienie atmosferyczne już powoli spada, bo mocniej zaczyna rozpychać się niż Jule znad północno-zachodniej Rosji. Wzrastający gradient, czyli różnica ciśnienia między centrami wyżu i niżu, sprawia, że szybciej przemieszcza się powietrze nad środkową Europą, co odbija się w silniej wiejącym i porywistym wietrze. Polska w poniedziałek pozostaje jeszcze w ciepłej masie powietrza pochodzenia zwrotnikowego, ale od północy zaczyna już napierać masa chłodniejsza pchająca front chłodny, którego pierwsze oznaki pojawią się w ciągu dnia na północy Polski w postaci kłębiącego się zachmurzenia i słabych opadów deszczu miejscami na Pomorzu.

Gorąco, później zmiana

Wtorek przyniesie na ogół słoneczną aurę. W ciągu dnia na północy kraju może pojawić się więcej chmur, a miejscami na Wybrzeżu i Pomorzu niewykluczony jest także słaby przelotny deszcz do 1-2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 25-27 st. C w centrum kraju, do 28-29 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach na wschodzie kraju osiągający prędkość do 60-70 km/h, na północy do 80 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.ocm

W nocy z wtorku na środę przemieści się nad krajem front chłodny, który w środę zalegać ma nad południowymi i południowo-wschodnimi regionami kraju z przelotnym deszczem i burzami. Wlewające się od północy polarne powietrze obniży temperaturę, szczególnie na północy, gdzie termometry nie pokażą więcej niż 20 stopni Celsjusza.

W środę pogodnie będzie jedynie na północy kraju. Poza tym na niebie pojawi się więcej chmur kłębiastych, na południu i południowym wschodzie kraju okresami wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw., możliwe są także burze. Termometry wskażą maksymalnie od 17-18 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 20-21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 50-60 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Będzie wietrznie

W czwartek Polska pozostanie między słonecznym wyżem znad zachodniej i pochmurnym niżem znad wschodniej Europy, w polarnych masach powietrza. W piątek wyż rozepchnie się mocniej nad Europą i przyniesie dużo słońca. W sobotę jednak wbijające się od północy w obszar wyżowy niże przyniosą więcej chmur, przelotny deszcz oraz burze. Jednocześnie mocniej wciskać się ma nad Europę klin ciepła, niosąc na zachodzie kontynentu upały, a w Polsce wzrost temperatury do 25 stopni Celsjusza.

Sporo chmur na niebie zobaczymy w czwartek. Dominować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry wskażą od 16 st. C na Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20-21 st. C na zachodzie. Wiatr będzie północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach na wschodzie osiągający prędkość do 60 km/h.

Co w weekend? Możliwe burze

Piątek przyniesie słoneczną aurę. Tylko na wschodzie pojawi się nieco więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni i umiarkowany.

W pierwszy dzień weekendu na niebie dominować będzie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. W sobotę możliwe są także przelotne opady deszczu do 5-15 l/mkw. oraz burze. Padać nie będzie jedynie na północnym wschodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Podlasiu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach - silny.

Źródło: tvnmeteo.pl
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
