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Prognoza

Mogą wystąpić lokalne podtopienia. IMGW ostrzega

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Ulewy mogą powodować podtopienia
Prognozowane opady w niedzielę
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Niedziela w części kraju jest i będzie burzowa. Zjawiskom mają towarzyszyć ulewne opady deszczu, co miejscami może powodować gwałtowne wzrosty poziomu wody oraz lokalne podtopienia. IMGW wydał alarmy hydrologiczne.

Jak przekazał IMGW, w obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Wyładowania atmosferyczne wędrują po kraju. Śledź z nami, gdzie jest burza. W związku z groźną pogodą alarmy hydrologiczne pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

  • pomorskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim, poza zlewniami na wschodzie regionu;
  • zachodniopomorskim, na wschodzie regionu;
  • wielkopolskim, w zlewniach na wschodzie i północy województwa;
  • łódzkim, w zlewniach Bzury, Mrogi i Neru;
  • mazowieckim, na północy i zachodzie regionu.

Ostrzeżenia zostały wydane przez synoptyków w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które mają występować lokalnie. Intensywny, punktowy opad w miejscu występowania może powodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek. Jak twierdzą synoptycy, mogą wystąpić także lokalne podtopienia, głównie na obszarach miejskich.

Alarmy mają wygasnąć o godzinie 20 w niedzielę.

W kilku województwach obowiązują alarmy IMGW przed burzami.

Ostrzeżenia hydrologiczne
Ostrzeżenia hydrologiczne
Źródło zdjęcia: TVN24
Tak będzie wędrować strefa opadów. Mapa i radar
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tak będzie wędrować strefa opadów. Mapa i radar

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza, że stany wody - te obserwowane lub prognozowane - układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym obserwowany lub prognozowany jest gwałtowny wzrost stanu wody z możliwością lokalnego, krótkotrwałego osiągnięcia lub przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Źródło: IMGW
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Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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