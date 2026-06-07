Mogą wystąpić lokalne podtopienia. IMGW ostrzega
Jak przekazał IMGW, w obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.
Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia
Wyładowania atmosferyczne wędrują po kraju. Śledź z nami, gdzie jest burza. W związku z groźną pogodą alarmy hydrologiczne pierwszego stopnia obowiązują w województwach:
- pomorskim;
- kujawsko-pomorskim;
- warmińsko-mazurskim, poza zlewniami na wschodzie regionu;
- zachodniopomorskim, na wschodzie regionu;
- wielkopolskim, w zlewniach na wschodzie i północy województwa;
- łódzkim, w zlewniach Bzury, Mrogi i Neru;
- mazowieckim, na północy i zachodzie regionu.
Ostrzeżenia zostały wydane przez synoptyków w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które mają występować lokalnie. Intensywny, punktowy opad w miejscu występowania może powodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek. Jak twierdzą synoptycy, mogą wystąpić także lokalne podtopienia, głównie na obszarach miejskich.
Alarmy mają wygasnąć o godzinie 20 w niedzielę.
W kilku województwach obowiązują alarmy IMGW przed burzami.
Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia
Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza, że stany wody - te obserwowane lub prognozowane - układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym obserwowany lub prognozowany jest gwałtowny wzrost stanu wody z możliwością lokalnego, krótkotrwałego osiągnięcia lub przekroczenia stanów ostrzegawczych.