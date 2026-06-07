Prognoza Mogą wystąpić lokalne podtopienia. IMGW ostrzega Oprac. Damian Dziugieł |

Prognozowane opady w niedzielę Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazał IMGW, w obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Wyładowania atmosferyczne wędrują po kraju. Śledź z nami, gdzie jest burza. W związku z groźną pogodą alarmy hydrologiczne pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

pomorskim ;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim , poza zlewniami na wschodzie regionu;

zachodniopomorskim , na wschodzie regionu;

wielkopolskim , w zlewniach na wschodzie i północy województwa;

łódzkim , w zlewniach Bzury, Mrogi i Neru;

mazowieckim, na północy i zachodzie regionu.

Ostrzeżenia zostały wydane przez synoptyków w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które mają występować lokalnie. Intensywny, punktowy opad w miejscu występowania może powodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek. Jak twierdzą synoptycy, mogą wystąpić także lokalne podtopienia, głównie na obszarach miejskich.

Alarmy mają wygasnąć o godzinie 20 w niedzielę.

W kilku województwach obowiązują alarmy IMGW przed burzami.

Ostrzeżenia hydrologiczne Źródło zdjęcia: TVN24

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Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza, że stany wody - te obserwowane lub prognozowane - układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym obserwowany lub prognozowany jest gwałtowny wzrost stanu wody z możliwością lokalnego, krótkotrwałego osiągnięcia lub przekroczenia stanów ostrzegawczych.