Pogoda na 5 dni. Najpierw uderzenie ciepła, potem duża zmiana

Jeszcze przed weekendem temperatura poszybuje nawet do 16 stopni Celsjusza. Później wiosennej pogody w środku lutego będzie coraz mniej. Na początku przyszłego tygodnia wszędzie się ochłodzi, a w części Polski pojawi się mróz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czwartek w północnej części kraju będzie pochmurno z opadami deszczu do 2 litrów na metr kwadratowy. Na południu pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

Piątek w województwach północnych przyniesie duże zachmurzenie i opady deszczu. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Podlasiu do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na weekend

Sobota na terenie całego kraju zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W niedzielę zachmurzenie będzie duże z niewielkimi przejaśnieniami. We wschodniej części kraju pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na wschodzie silniejszy, wiejący z północy.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Mróz w kolejnym tygodniu

Na poniedziałek prognozowane jest duże zachmurzenie, choć będą pojawiać się też przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl