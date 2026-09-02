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Prognoza

Nadchodzi duża zmiana w pogodzie

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Opady, deszcz
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Przed nami znaczne pogorszenie pogody. Kolejne dni przyniosą opady, które miejscami będą obfite, pojawi się też ryzyko burz. W weekend zrobi się chłodniej, a lokalnie termometry pokażą maksymalnie 17 stopni.

W czwartek w przeważającej części kraju zachmurzenie okaże się umiarkowane z możliwymi słabymi i przelotnymi opadami deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. W części regionów zachodnich, szczególnie północno-zachodnich oraz na północy utrzymywać się będzie duże zachmurzenie, a czasami będzie ono całkowite. Pojawią się opady deszczu do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy, a na Wybrzeżu niewykluczona jest burza z opadami rzędu 20 l/mkw. Słabej lokalnej burzy nie można również wykluczyć na krańcach południowo-wschodnich, tam opady osiągną do 10 l/mkw.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20-21 stopni Celsjusza na północy Polski, przez 22-23 st. C, w centrum do 24 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni będzie przeważnie umiarkowany lub dość silny. Na północnym zachodzie w porywach może rozpędzić się do 40-50 kilometrów na godzinę.

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Na piątek prognozowana jest pochmurna aura z obfitymi opadami deszczu do 10-30 l/mkw. i burzami na północy i zachodzie. W centrum kraju opady okażą się słabsze, do 2-7 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 19 st. C na północy, 20-21 st. C w centrum kraju, do 24-25 st. C na południu. Wiatr z kierunków zachodnich, dość silny i silny, w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę (na wybrzeżu do 90 km/h).

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Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Chłodny weekend. Czasami będzie tylko 17 stopni

Na sobotę prognozowane jest zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu do 5-15 l/mkw. i lokalnymi burzami na północy kraju. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Podlasiu, 19 st. C w centrum kraju, do 20-21 st. C w pozostałej części kraju. Nadciągnie zachodni, dość silny wiatr z porywami do 50-60 km/h, a lokalnie do 70 km/h.

W niedzielę spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. W północno-wschodniej połowie Polski pojawi się słaby, przelotny deszcz do 1-5 l/mkw. Padać nie powinno w południowo-zachodniej części kraju. Na termometrach zobaczymy do 18 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, do 19-20 st. C w pozostałej części kraju. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h.

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Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Więcej słońca po weekendzie

Na poniedziałek prognozowana jest pogodna aura - zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22-23 st. C na południu i zachodzie. Z południa nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
prognoza pogodyprognoza
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
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