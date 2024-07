Pogoda nad morzem i na Mazurach "będzie przypominać październik"

Niż Kirsti jest sprawcą załamania pogody w Polsce w weekend. Jak powiedział we "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, choć odsuwa się on w kierunku Litwy i Łotwy, "to nadal będzie wpływać na pogodę w naszym kraju". - To nie jest tak, że tylko centrum niżu jest istotne, ale także to, co dzieje się wokół niego, czyli strefy opadów, które mamy nad Polską, i silny wiatr, który ten niż będzie dzisiaj przynosić - wyjaśniał.