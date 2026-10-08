Mamy prognozę na zimę. Jest jak scenariusz "Gry o tron"

Anomalie zachodzące na Pacyfiku, nad którym urzęduje El Nino, przełożą się na pogodowe ekstrema także w naszej części globu, ponieważ cieplejsze wody Oceanu Spokojnego wejdą w skomplikowaną interakcję z wirem polarnym - układem niskiego ciśnienia nad biegunem północnym. Te wielkoskalowe procesy mogą zaburzyć cyrkulację atmosferyczną, co w naszym regionie zaowocuje najprawdopodobniej gwałtownymi przejściami między okresami anomalnie ciepłymi a falami mrozu.
Pozostało 95% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jak El Nino może wpłynąć na pogodę w Polsce tej zimy.
Jakie są prognozy dotyczące wiru polarnego i jego wpływu na temperatury.
Jakie role odgrywają Atlantyk i Oscylacja Północnoatlantycka w kształtowaniu zimowej aury.
Jakie są przewidywania dotyczące opadów i ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Jak różne modele meteorologiczne prognozują przebieg zimy w Europie i Rosji.