Mamy prognozę na zimę. Jest jak scenariusz "Gry o tron"

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak El Nino może wpłynąć na pogodę w Polsce tej zimy.

Jakie są prognozy dotyczące wiru polarnego i jego wpływu na temperatury.

Jakie role odgrywają Atlantyk i Oscylacja Północnoatlantycka w kształtowaniu zimowej aury.

Jakie są przewidywania dotyczące opadów i ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Jak różne modele meteorologiczne prognozują przebieg zimy w Europie i Rosji.