Eksperymentalna prognoza długoterminowa IMGW. Jakiej pogody spodziewać się do kwietnia

Pogoda w weekend i przez kolejnych co najmniej kilka dni grudnia zapowiada się iście zimowo. Duża część kraju znajdzie się pod grubą warstwą śniegu i wszędzie chwyci mróz. A co czeka nas przez następne miesiące? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował długoterminową eksperymentalną prognozę pogody na zimę i początek wiosny 2023.

Prognoza IMGW na styczeń

Prognoza IMGW na luty

Prognoza IMGW na marzec

Prognoza IMGW na kwiecień

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"

Jeżeli mamy do czynienia z klasą "powyżej normy", możemy zakładać, że miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020. Jeśli prognoza określa go jako "poniżej normy", będzie chłodniejszy lub suchszy, natomiast "w normie" - podobny do średnich 10 miesięcy z okresu porównawczego.