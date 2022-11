Amerykańska prognoza na zimę dla Polski. Co pokazuje najnowsza aktualizacja

Zima w Polsce. Amerykańska prognoza

- W listopadzie widać taki solidny czerwony kolor nad Polską, oznacza on duże odchylenie od średniej wieloletniej. Miesiąc ten będzie cieplejszy niż zwykle - mówił Tomasz Wasilewski. - Z prognozy wynika, że w grudniu będzie cieplej niż zwykle, ale to nie będzie już takie odchylenie jak w listopadzie. To jest anomalia wynosząca 0,5 stopnia Celsjusza. Grudzień będzie ciut cieplejszy od przeciętnego - dodał.