"W pogodzie w niedzielę wyborczą stoczy się prawdziwa walka"

Pogoda na niedzielę wyborczą 1.06

Starcie dwóch mas powietrza, możliwe silne burze

1 czerwca, w dzień drugiej tury wyborów prezydenckich, zachmurzenie będzie kłębiaste, umiarkowane i duże. Padać nie będzie jedynie na Podlasiu. W pozostałych regionach do południa spodziewane są przelotne opady do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy na zachodzie i południu Polski. W godzinach popołudniowych przybywać ma przelotnych opadów i burz z gradem oraz ulewami do 40 l/mkw., postępującymi stopniowo od zachodu w głąb kraju.

Na termometrach zobaczymy w najcieplejszym momencie dnia od 23-24 st. C na Pomorzu, Kujawach, Podlasiu, przez 26 st. C w centrum, do 27-28 st. C na południowym zachodzie i południu kraju. Wiatr okaże się południowy, skręcający od zachodu na zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny, z porywami do 90 kilometrów na godzinę.