Wir Anette dostarczy deszcz i ciepło, a w górach sypnie śnieg

Wir niżowy Anette przyniesie deszcz i ciepło

Pogoda na wtorek - 4.01

Co przyniesie pogoda we wtorek 4.01? Prognozowany jest wzrost zachmurzenia do całkowitego ze słabymi i umiarkowanymi, miejscami dość silnymi, ciągłymi opadami deszczu. Strefa ta przemieszczać się będzie z zachodu na wschód Polski. Spadnie do 5-10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 4-5 stopni Celsjusza w rejonie Suwałk do 8-10 st. C na południu Polski. Sprawdź, co jeszcze czeka nas w pogodzie.