Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Pierwsze dni listopada przyniosą dużą zmianę

W weekend pogodę w Polsce będzie kształtował pogodny wyż, który sprawi, że temperatura wzrośnie do 19 stopni Celsjusza. Aura zacznie się psuć we Wszystkich Świętych, a w Zaduszki możliwy jest ulewny deszcz.

Polska pozostaje pod wpływem rozległego i pogodnego wyżu Rosamunde z centrum ulokowanym w piątek nad Ukrainą, choć zachodnie regiony kraju będą stopniowo dostawać się w zasięg wiru niżowego znad Atlantyku. Z południa napływa ciepłe, łagodne powietrze.

Centrum wyżu znajdzie się w kolejnych dniach nad wschodnią Europą. W tym czasie rozwinie się potężny niż nad Oceanem Atlantyckim. Polska znajdzie się pomiędzy tymi układami, które zaciągać mają z południa łagodne masy powietrza. Dopiero w poniedziałek dotrze nad zachodzie regiony Polski front atmosferyczny z opadami deszczu, które we wtorek powędrują na wschód. Wtedy też ciepłe masy powietrza zostaną wyparte i zastąpione chłodnymi polarno-morskimi.

Pogoda na piątek

W piątek rano na południu kraju mogą pojawić się mgły. W ciągu dnia wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C w Małopolsce. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę na północy Polski. W górach osiągnie prędkość do 70 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 29.10-2.11 Ventysky.com

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie na ogół małe zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na północy, przez 16 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Podkarpaciu. Południowy, słaby i umiarkowany wiatr, okresami będzie dość silny, w porywach osiągnie do 50 km/h.

Na niedzielę synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy powieje do 60 km/h.

Prognozowana temperatura w dniach 29.10-2.11 Ventusky.com

Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki

Poniedziałek, Dzień Wszystkich Świętych, upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia na zachodzie kraju z przelotnymi opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie dość pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Pomorzu i Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h.

Wtorek, Dzień Zaduszny, przyniesie zachodniej Polsce rozpogodzenia. Poza tym będzie pochmurno i wystąpią dość intensywne opady deszczu do 20 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie od 8 st. C na północnym wschodzie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w dniach 29.10-2.11 Ventusky.com

