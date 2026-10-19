Pogoda na Wszystkich Świętych. Modele widzą anomalię temperatury

Pogoda na Wszystkich Świętych. Przełom października i listopada może być cieplejszy niż zwykle

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Pradawne kultury półkuli północnej doskonale wyczuwały tę atmosferyczną zmianę na przełomie października i listopada, widząc w niej zacieranie się granicy między światem żywych i umarłych. Słońce operuje już pod tak niskim kątem, że nie zawsze potrafi uchronić ziemię przed mrokiem i chłodem.