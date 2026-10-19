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Pogoda na Wszystkich Świętych. Modele widzą anomalię temperatury

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Pogoda na Wszystkich Świętych. Przełom października i listopada może być cieplejszy niż zwykle
Pogoda na Wszystkich Świętych. Przełom października i listopada może być cieplejszy niż zwykle
Źródło zdj. gł.: ECMWF
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Początek listopada to moment, w którym fizyka atmosfery i fenologia splatają się z ludzką intuicją i magią. W przyrodzie bywa on ostrym przejściem między ciepłem a zimnem. Choć w tym roku zapowiada się termicznie dość łagodnie, iluzja ciepła powoli dobiega końca. Artykuł dostępny w subskrypcji

Pradawne kultury półkuli północnej doskonale wyczuwały tę atmosferyczną zmianę na przełomie października i listopada, widząc w niej zacieranie się granicy między światem żywych i umarłych. Słońce operuje już pod tak niskim kątem, że nie zawsze potrafi uchronić ziemię przed mrokiem i chłodem.

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Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie układy baryczne będą kształtować pogodę na przełomie października i listopada.
Jakie temperatury prognozowane są na Wszystkich Świętych w różnych regionach kraju.
Jakie zmiany atmosferyczne mogą nastąpić po 2 listopada.
Jakie zjawiska pogodowe mogą wystąpić w pierwszej dekadzie listopada.
Jakie konsekwencje przyniesie przebudowa cyrkulacji atmosferycznej po 10 listopada.
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Tagi:
Arleta Unton-PyziołekWszystkich ŚwiętychJesieńpogodaprognoza pogody
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