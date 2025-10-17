Logo TVN24
Pogoda na Wszystkich Świętych. Jak będzie 1 listopada? Europejski ośrodek jest wielkim optymistą

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
W prognozach widać wzrost temperatury
W prognozach widać wzrost temperatury
Źródło: GFS/tropicaltidbits.com
Po mało przyjemnej pierwszej i drugiej dekadzie października, amerykański model GFS wylicza spore ciepło w trzeciej. To, jak wielka fala ciepła znad południowej Europy dotrze do Polski, pozostaje sprawą otwartą, bo scenariusze europejskiego ECMWF są mniej entuzjastyczne, choć i one dają szansę na stopniową poprawę. A jak zapowiada się pogoda na Wszystkich Świętych? Tu europejski ośrodek jest wielkim optymistą. Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Jak dotąd październik jest chłodny, jednak w świetle najnowszych prognoz temperatura w Polsce może jeszcze przekroczyć 20 stopni Celsjusza.
  • Świadczą o tym "gorące" amerykańskie prognozy, które pokazują dużą zmianę cyrkulacji nad półkulą północną.  
  • O temperaturze, jakiej możemy się spodziewać w najbliższym czasie, a także o tym, co pokazują prognozy na 1 listopada, pisze synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W modelach meteorologicznych wyliczających przebieg pogody w październiku panuje wielka zmienność i niejednoznaczność. Chwilami prognozy kompletnie zmieniają się z dnia na dzień. Jesień, podobnie jak wiosna, to czas wielkiej przebudowy pola termicznego nad Eurazją, wynikającej ze zmiany natężenia dopływu promieniowania słonecznego. Na to wielkie zamieszanie nakłada się niestabilność warunków termicznych w Arktyce, co również rzutuje na pogodę w umiarkowanych szerokościach Europy.

Tegoroczny październik jest dość nietypowy i kapryśny. Mamy półmetek miesiąca, a tylko na północnym zachodzie Polski średnia temperatura wzniosła się nieco ponad normę z wielolecia. Na pozostałym obszarze kraju ledwo tę normę wyrobiła, a na południu odchyliła się na minus od średniej. Termicznie miesiąc jak do tej pory jest wielkim zawodem. Co dalej?

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
