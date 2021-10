Prognoza pogody na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Opady deszczu wkroczą do Polski

Pogoda w niedzielę i we Wszystkich Świętych będzie na ogół dopisywać. 1 listopada opady deszczu pojawią się tylko na krańcach zachodnich, ale w Zaduszki powędrują w głąb Polski. Temperatura w pierwszych dniach miesiąca zacznie spadać.

Niedziela będzie na ogół słoneczna. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku południowego.

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych i Zaduszki

Dzień Wszystkich Świętych w pasie dzielnic centralnych upłynie ze zmiennym zachmurzeniem. Na wschodzie kraju będzie słonecznie, a na krańcach zachodnich pojawią się przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Lubelszczyźnie do 15 st. C w centrum. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowy.

W Zaduszki przelotnie popada na zachodzie i w centrum kraju, poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 8 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zmieniających się.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

W kolejnych dniach dużo deszczu

Środa w północnych regionach kraju upłynie pod znakiem opadów deszczu, a w pozostałych miejscach utrzyma się pogodna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Na czwartek synoptycy zapowiadają duże zachmurzenie z deszczem. Miejscami opady będą dość intensywne, w ciągu 12 godzin może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 15 st. C na Podkarpacie. Powieje słabo i umiarkowanie, ze wschodu i południa.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl