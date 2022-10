Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki: przyjdzie ochłodzenie

Jaka pogoda czeka nas we Wszystkich Świętych i w Zaduszki? 1 i 2 listopada niektórzy powinni zabrać ze sobą na cmentarz parasole. Jeśli chodzi o temperaturę, to w środę miejscami będzie ona odczuwalnie niższa niż we wtorek. Sprawdź najnowszą prognozę pogody.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Weekend przyniesie w Polsce letnią temperaturę. W niedzielę w części kraju możliwe jest nawet 25 stopni Celsjusza. Jak długo potrwa fala tego nietypowego, jak na tę porę roku, ciepła? Czy we Wszystkich Świętych też można spodziewać się tak wysokich wartości na termometrach? Z najnowszej prognozy wynika, że 2 listopada przyjdzie ochłodzenie.

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, nasz kraj na początku listopada będzie znajdować się pod wpływem układu wysokiego ciśnienia znad Alp, za sprawą którego aura będzie przeważnie dopisywać. Jedynie w północnych regionach na aurę wpłynie strefa słabego frontu atmosferycznego. Tam zachmurzenie będzie większe z lokalnymi opadami deszczu, ale o słabym i przelotnym charakterze.

Pogoda na 1 i 2 listopada

1 listopada, we wtorek, na północy i wschodzie zachmurzenie będzie duże. Przelotnie i słabo popadać może na Pomorzu. W pozostałych regionach dzień zapowiada się bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunków zachodnich.

W Zaduszki, 2 listopada, na północy kraju zachmurzenie okaże się duże, a w rejonie Mazur i Suwalszczyzny wystąpią przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze Polski aura będzie pogodna. Ochłodzi się. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków zachodnich będzie wiać ze słabą i umiarkowaną siłą.

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych i Zaduszki tvnmeteo.pl

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl