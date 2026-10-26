Prognoza Pogoda na Wszystkich Świętych. Kto powinien zabrać na cmentarz parasol Damian Zdonek |

Prognoza temperatury na kolejne dni Źródło wideo: ventusky.com Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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W okresie prognozy pogodę w kraju kształtować będzie układ wysokiego ciśnienia Iridis, którego centrum obejmie południową i wschodnią Polskę. Ciśnienie będzie wzrastać, co pośrednio wpłynie na liczne rozpogodzenia, silne wypromieniowanie ciepła i nocne przymrozki. Lokalnie na wschodzie i w centrum Polski temperatura minimalna o poranku spadnie do około -2/-1 stopni Celsjusza, na południu nawet do -4 st. C. Spadkom temperatury będzie towarzyszył wzrost wilgotności, co stworzy korzystne warunki dla silnych zamgleń i mgieł, lokalnie o charakterze marznącym.

We wtorek z południowego zachodu do Polski zacznie napływać do nas cieplejsze powietrze znad Atlantyku. Na wschodzie poranne mgły i towarzyszące im niskie chmury będą powoli zanikać, a na niebie zacznie dominować słońce - zwłaszcza w pasie od Śląska, przez Ziemię Łódzką, po Warmię i Mazury. Więcej chmur piętra średniego i wysokiego pojawi się przejściowo na zachodzie, co będzie miało związek z napływem ciepła, szczególnie wyraźnym w wyższych warstwach atmosfery.

vent temp.mp4 Źródło: ventusky.com

Prognoza pogody. Czeka nas przebudowa pola barycznego

W kolejnych dniach czeka nas przebudowa pola barycznego - będą dominować układy wysokiego ciśnienia. Wyż Jurji, którego centrum aktualnie znajduje się nad Oceanem Atlantyckim, w środę przemieści się nad Francję, by w czwartek objąć swoim zasięgiem również Polskę. W kolejnych dniach nad krajem nagromadzi się dużo wilgoci, co skutkować ma przewagą dużego i całkowitego zachmurzenia w wielu regionach. Opady będą na ogół słabe, a poranki mgliste - zwłaszcza na wschodzie.

W drugiej połowie tygodnia powietrze zacznie napływać z północy i północnego zachodu, co oznacza napływ chłodu. Taka masa powietrza może być wilgotna, co w polu podwyższonego ciśnienia oznacza przewagę dużego zachmurzenia kłębiasto-warstwowego. Podobna aura prawdopodobnie utrzyma się do końca tygodnia. Nie można wykluczyć również słabych, przelotnych opadów deszczu.

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Pogoda na wtorek i środę

Na przeważającym obszarze kraju wtorek zapowiada się pogodnie, miejscami słonecznie. Przejściowo na północnym zachodzie prognozowane jest duże zachmurzenie kraju, w pierwszej części dnia także na południu i wschodzie, co będzie miało związek z porannymi mgłami i towarzyszącym im niskim zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy od 9-10 st. C na wschodzie, przez 11-12 st. C w regionach centralnych, do 14 st. C na południowym zachodzie. Powieje słaby, tylko na wschodzie umiarkowany, wiatr z południa.

W środę na przeważającym obszarze kraju prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie, na zachodzie ze słabymi opadami deszczu do 1-3 litrów na metr kwadratowy. Niebo będzie pogodnie jedynie w centrum kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 9-10 st. C na północnym wschodzie do 12-13 st. C w pozostałych regionach. Wiatr będzie głównie słaby i zmienny, jedynie na zachodzie zachodni i umiarkowany.

Prognoza opadów na kolejne dni Źródło: ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie nam pochmurne niebo z rozpogodzeniami. W północno-zachodniej Polsce może słabo padać. Termometry wskażą od 9-10 st. C na północnym wschodzie do 11-12 st. C na południowym zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

W piątek na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno. Lokalnie na wschodzie i w centrum może wystąpić słaby, przelotny opad deszczu do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 9-10 st. C na wschodzie do 11 st. C w zachodniej Polsce. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby.

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Pogoda na weekend i Wszystkich Świętych

W sobotę niebo nad większością kraju przysłonią chmury. Słaby, przelotny deszcz może padać lokalnie we wschodnich i centralnych regionach. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-9 st. C na wschodzie i w centrum do 11 st. C na zachodzie. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr.

Z aktualnych prognoz wynika, że we Wszystkich Świętych na przeważającym obszarze kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. Lokalnie na południu i wschodzie możliwy będzie słaby deszcz. Termometry 1 listopada pokażą od 8-9 st. C na wschodzie kraju do 10-11 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.